Orman yangınlarında son durum | Balıkesir, Muğla, Antalya, Mersin'de mücadele sürüyor

Muğla'daki ikinci yangın Fethiye'nin Yeşilüzümlü Mahallesi'de çıktı.

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı arazözlerle itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Bakan Yumkalı bu noktada soğutma çalışmaları yapıldığını açıkladı.

Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki yangından son durumu aktaran NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak, "Burada kuvvetli bir rüzgar var. Seydikemer buraya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta. Oradaki kara ekiplerinin bir bölümü buraya kaydırıldı." dedi.

Bölgede havadan müdahalenin de başladığını anlatan Merih Ak, "Hava unsurlarından toplamda 10 helikopter buraya kaydırıldı. Üç uçak yine burada. Yangını söndürmek için yoğun bir çaba var." ifadelerini kullandı.