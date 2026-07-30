Orman yangınlarında son durum: Muğla, Balıkesir, Antalya, Mersin ve Aydın'da alevlerle mücadele sürüyor

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Balıkesir, Muğla, Antalya, Mersin ve Aydın'da alevlere müdahale sürüyor. Muğla'da daha önce enerjisi düşürülen Fethiye Üzümlü yangını, rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Son yangın haberinin geldiği Aydın'da ise alevler yerleşim yerlerine yakın bir noktada etkili oluyor.