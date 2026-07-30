Orman yangınlarında son durum: Muğla, Balıkesir, Antalya, Mersin ve Aydın'da alevlerle mücadele sürüyor
30.07.2026 08:52
Son Güncelleme: 30.07.2026 16:34
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Balıkesir, Muğla, Antalya, Mersin ve Aydın'da alevlere müdahale sürüyor. Muğla'da daha önce enerjisi düşürülen Fethiye Üzümlü yangını, rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Son yangın haberinin geldiği Aydın'da ise alevler yerleşim yerlerine yakın bir noktada etkili oluyor.
Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
Yurdun batısında etkili olan şiddetli rüzgar ve sıcak havanın da etkisiyle büyüyen yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Balıkesir'in Gömeç, Antalya'nın Kaş ve Mersin'in Aydıncık ilçesinde alevlerle mücadele sürüyor.
Daha önce enerjisi düşürülen Muğla Seydikemer ve Üzümlü yangınları rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi.
Son yangın haberi ise Aydın'ın Çine ilçesinden geldi.
İşte NTV muhabirlerinin aktarımlarıyla yangın bölgelerinden son durum…
SON YANGIN HABERİ AYDIN'DAN GELDİ
Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Kavşıt mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
FETHİYE'DEKİ ÜZÜMLÜ MAHALLESİ'NDE YANGIN SÜRÜYOR
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde gece 02.00'de başlayan yangın sürüyor.
Gece boyunca karadan yürütülen yoğun çalışmalarla yangının ilerleyişi durdurulurken, günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar da söndürme çalışmalarına katıldı.
Hava araçlarının peş peşe gerçekleştirdiği sortilerle yangının enerjisi önemli ölçüde düşürüldü.
Ancak öğleden sonra etkisini artıran rüzgar burada alevleri yeniden güçlendirdi.
Yangın sahasında görev yapan ekipler, bu noktalara hızlı şekilde müdahale ederek, alevlerin yayılmasını önlemeye çalışıyor.
Hava araçları da kritik bölgelere yoğun sorti yaparak söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Ekipler, yangını tamamen kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
SEYDİKEMER'DE SON DURUM
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dün başlayan ve büyüyen yangına müdahale sürüyor.
Bayır Mahallesi'nde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına, gece boyunca karadan müdahale edildi.
Yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye de yeniden başlandı.
Öğle saatlerinde enerjisi düşürülen yangın, rüzgarın etkisiyle zaman zaman yeniden şiddetleniyor.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
MERSİN'DE ALEVLERE MÜDAHALE EDİLİYOR
Mersin'den de sabah saatlerinde yangın haberi geldi.
Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.
Karatepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
BALIKESİR GÖMEÇ'TE SON DURUM
Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki orman yangınına ikinci gününde havadan ve karadan müdahale sürüyor.
İlçeye bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında dün yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edremit-Altınoluk ve Gömeç'te çıkan yangınlara 6 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz, 16 itfaiye aracı, su tankerleri ve toplam 658 personelle müdahale edildi.
Risk altında bulunan Ayvalık ilçesine bağlı Tıfıllar Mahallesi'nin sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.
Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
ŞİDDETLİ RÜZGAR ALEVLERİ KÖRÜKLÜYOR
Yangının sürdüğü bölgeden son gelişmeleri aktaran NTV Muhabiri Baran Bila, yangının iki üç ayrı noktada sürdüğünü anlattı.
Bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın çalışmaları olumsuz etkilediğini anlatan Baran Bila, ekipler ve bölge halkının yoğun çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Bölgeden gelen son görüntülerde farklı noktalardan dumanlar yükseldiği görülüyor.
KAŞ'TAKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Antalya'nın Kaş ilçesinde Salı günü başlayan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Üzümlü Mahallesi'nde 28 Temmuz'da sabaha karşı başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.
Sarp, eğimli ve kayalık arazi yapısına sahip bölgede kara ekipleri, zorlu şartlara rağmen gece boyunca yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele verdi.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar da çalışmalara havadan destek vermeye başladı.
Enerjisi düşük olarak devam eden yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
YUMAKLI: 110 YANGIN KONTROL ALTINDA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden orman yangınlarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Dünden bu yana 115 yangına müdahale edildiğini söyleyen Yumaklı, bu yangınlardan 110'unun tamamen kontrol altına alındığını söyledi.
Balıkesir Gömeç, Antalya Kaş ve Muğla Seydikemer yangınlarının sürdüğü bilgisini veren Yumaklı, bu noktalarda alevlerle mücadeleye devam edildiğini kaydetti.
Yumaklı Balıkesir Edremit, Çanakkale Ayvacık ve Antalya Kumluca yangınlarının da tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.
Yumaklı Fethiye Üzümlü ve Alanya yangınlarında ise soğutma çalışması yapıldığı bilgisini verdi.
KUMLUCA YANGINI KONTROL ALTINDA
Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan yangın için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 30 itfaiye aracı ve 281 personel sevk edildi.
Ekiplerin gece boyunca da devam eden yoğun çalışmasıyla yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, yangın bölgesinde hanelerin zarar gördüğünü belirtti.
“Yoğun müdahaleyle yangın kontrol altına alındı, ekiplerin yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.” diye konuşan Güneş, "Yangında 50 hektarlık alan ile yaklaşık 15 hane zarar gördü, yangın bölgesinde tespit çalışmalarına devam edeceğiz. Şimdilik başka bir sıkıntı görünmüyor." dedi.
ALANYA'DA SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın da kontrol altına alındı.
Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütüyor.
Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yangının Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde etkili olduğunu söyledi.
Nemin düşük, rüzgarın etkili olması nedeniyle çalışmaların güçleştiğini ifade eden Öztürk, "Yangın ormanlık alanda seyrediyor, şu anda yerleşim yerlerine yönelik bir risk bulunmuyor. Tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın bazı evleri tahliye ettik." dedi.