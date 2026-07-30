Orman yangınlarında son durum: Kaş, Gömeç ve Seydikemer'de mücadele sürüyor
30.07.2026 08:52
Son Güncelleme: 30.07.2026 10:46
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir Gömeç, Antalya Kaş ve Muğla Seydikemer yangınlarına müdahalenin sürdüğünü bildirdi.
Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
Yurdun batısında etkili olan şiddetli rüzgar ve sıcak havanın da etkisiyle büyüyen yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir Gömeç, Antalya Kaş ve Muğla Seydikemer yangınlarının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Bakan Yumaklı, Balıkesir Edremit, Çanakkale Ayvacık, Antalya Kumluca yangınlarının ise kontrol altına alındığını söyledi.
Fethiye'deki Üzümlü Mahallesi'nde çıkan yangında soğutma çalışmalarının sürdüğü bilgisini veren Yumaklı, Alanya'da da çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
İşte NTV muhabirlerinin aktarımlarıyla yangın bölgelerinden son durum…
YUMAKLI: ÜÇ YANGIN SÜRÜYOR
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden orman yangınlarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Dünden bu yana 115 yangına müdahale edildiğini söyleyen Yumaklı, bu yangınlardan 110'unun tamamen kontrol altına alındığını söyledi.
Balıkesir Gömeç, Antalya Kaş ve Muğla Seydikemer yangınlarının sürdüğü bilgisini veren Yumaklı, bu noktalarda alevlerle mücadeleye devam edildiğini kaydetti.
Yumaklı Balıkesir Edremit, Çanakkale Ayvacık ve Antalya Kumluca yangınlarının da tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.
Yumaklı Fethiye Üzümlü ve Alanya yangınlarında ise soğutma çalışması yapıldığı bilgisini verdi.
BALIKESİR GÖMEÇ'TE SON DURUM
Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki orman yangınına ikinci gününde havadan ve karadan müdahale sürüyor.
İlçeye bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında dün yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edremit-Altınoluk ve Gömeç'te çıkan yangınlara 6 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz, 16 itfaiye aracı, su tankerleri ve toplam 658 personelle müdahale edildi.
Risk altında bulunan Ayvalık ilçesine bağlı Tıfıllar Mahallesi'nin sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.
Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
BALIKESİR'DE YANGIN YENİDEN ALEVLENDİ
Yangının sürdüğü bölgeden son gelişmeleri aktaran NTV Muhabiri Baran Bila, Çamoba Köyü'nde alevlerin yeniden büyüdüğünü söyledi.
"Ağaç dipleri saatlerdir için için yanıyor." diyen Baran Bila, "Bölge sakinleri ellerinden geleni yaptılar. Ekipler bir kez daha teyakkuza geçti, hava desteği yeniden başladı. Burası sık ağaçların bulunduğu bir arazi." ifadelerini kullandı.
Bölgeden gelen son görüntülerde de alevlerin yeniden büyüdüğü görüldü.
KAŞ'TAKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Antalya'nın Kaş ilçesinde Salı günü başlayan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Üzümlü Mahallesi'nde 28 Temmuz'da sabaha karşı başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.
Sarp, eğimli ve kayalık arazi yapısına sahip bölgede kara ekipleri, zorlu şartlara rağmen gece boyunca yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele verdi.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar da çalışmalara havadan destek vermeye başladı.
Enerjisi düşük olarak devam eden yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
MUĞLA SEYDİKEMER YANGINI
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangını dün saat 07.45'te başladı. Bayır Mahallesi'ndeki zirai bir alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.
Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, 50'den fazla yapıda hasara neden oldu. Altı mahalledeki 408 evden, 703 vatandaş tahliye edildi.
Yangın nedeniyle Seydikemer Devlet Hastanesi'nin bazı bölümleri tahliye edildi. Antalya-Fethiye Karayolu kapatıldı.
SEYDİKEMER'DE ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR
NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak, sabah saatlerinde Seydikemer'deki son durumu anlattı.
Seydikemer'de yangının enerjisinin büyük oranda düşürüldüğünü söyleyen Merih Ak, "Seydikemer'in üzerine tamamen duman çökmüş durumda. Yer yer alevler var." diye konuştu.
Bazı noktalarda alevlenmelerin olduğu bilgisini veren Merih Ak, hava unsurlarının devreye girerek bu bölgelere müdahale ettiğini söyledi.
YEŞİLÜZÜMLÜ MAHALLESİ'NDE SOĞUTMA ÇALIŞMASI VAR
Muğla'daki ikinci yangın Fethiye'nin Yeşilüzümlü Mahallesi'de çıktı.
Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı arazözlerle itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Bakan Yumkalı bu noktada soğutma çalışmaları yapıldığını açıkladı.
Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki yangından son durumu aktaran NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak, "Burada kuvvetli bir rüzgar var. Seydikemer buraya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta. Oradaki kara ekiplerinin bir bölümü buraya kaydırıldı." dedi.
Bölgede havadan müdahalenin de başladığını anlatan Merih Ak, "Hava unsurlarından toplamda 10 helikopter buraya kaydırıldı. Üç uçak yine burada. Yangını söndürmek için yoğun bir çaba var." ifadelerini kullandı.
KUMLUCA YANGINI KONTROL ALTINDA
Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan yangın için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 30 itfaiye aracı ve 281 personel sevk edildi.
Ekiplerin gece boyunca da devam eden yoğun çalışmasıyla yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, yangın bölgesinde hanelerin zarar gördüğünü belirtti.
“Yoğun müdahaleyle yangın kontrol altına alındı, ekiplerin yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.” diye konuşan Güneş, "Yangında 50 hektarlık alan ile yaklaşık 15 hane zarar gördü, yangın bölgesinde tespit çalışmalarına devam edeceğiz. Şimdilik başka bir sıkıntı görünmüyor." dedi.
ALANYA'DA SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın da kontrol altına alındı.
Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütüyor.
Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yangının Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde etkili olduğunu söyledi.
Nemin düşük, rüzgarın etkili olması nedeniyle çalışmaların güçleştiğini ifade eden Öztürk, "Yangın ormanlık alanda seyrediyor, şu anda yerleşim yerlerine yönelik bir risk bulunmuyor. Tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın bazı evleri tahliye ettik." dedi.