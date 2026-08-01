Orman yangınlarında son durum | Tehlike bugün de sürüyor, öğleden sonraya dikkat

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde de ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Susurluk'tan son durumu bildiren NTV Muhabiri Baran Bila, saat 08.00 itibarıyla alevlerin enerjisinin düştüğünü aktardı.

"Susurluk'ta düne oranla çok daha içimizi rahatlatan bir durumla karşı karşıyayız. Pek çok noktada soğutma çalışmasına geçildi." diyen Baran Bila, alevlerin geniş bir alanda etkili olduğunu söyleyerek yangının çıkış sebebinin araştırıldığını anlattı.