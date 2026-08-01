Orman yangınlarında son durum | Tehlike bugün de sürüyor, öğleden sonraya dikkat
01.08.2026 08:34
Orman yangınlarıyla mücadele gece boyunca sürdü. Aydın Çine, Balıkesir Susurluk ve Fethiye'deki Yeşilüzümlü yangınları büyük oranda kontrol altına alındı. Ancak tehlike henüz geçmiş değil. Öğleden sonra şiddetli rüzgar bekleniyor.
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
Aydın'ın Çine ve Balıkesir'in Susurluk ilçesi ile Fethiye'ye bağlı Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki orman yangınları büyük oranda kontrol altına alındı.
Ekipler bu bölgelerde soğutma çalışmaları yapıyor.
Ancak tehlike geçmiş değil. Bu bölgelerde bugün öğleden sonra şiddetlenmesi beklenen rüzgar, orman yangını riskini artıracak.
NTV muhabirleri yangın bölgelerinden son durumu aktardı...
AYDIN ÇİNE YANGININDA SON DURUM
Aydın'ın Çine ilçesinde perşembe günü başlayan yangın büyük oranda kontrol altına alındı.
Dün öğleden sonra şiddetlenen rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyen yangını durdurmak için ekipler ve vatandaşlar büyük çaba sarf etmişti.
Gece boyunca devam eden çalışmalarla yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.
TÜTEN YERLERE MÜDAHALE EDİLİYOR
Aydın'ın Çine ilçesinden son durumu aktaran NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak, sabah 08.00 itibarıyla bölgede rüzgarın kesildiğini bu durumun da yangının enerjisini düşürdüğünü anlattı.
Ekiplerin gece boyunca büyük bir mücadele verdiğini anlatan Merih Ak, Ekipler yangını söndürmek, tüten yerleri baskılamak için yoğun bir mücadeleye başlamış durumda." ifadelerini kullandı.
Bölgede öğle saatlerinden itibaren yeniden rüzgar beklendiğini anlatan Merih Ak, "Dün de öğleden sonra çıkan kuvvetli rüzgarla birlikte birçok bölgeden dumanlar yükselmeye başlamıştı." şeklinde konuştu.
SUSURLUK'TAKİ YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ
Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki yangın dün öğleden sonra başladı.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyerek yayılan yangın, geniş bir alanda etkili oldu.
Alevlere gece boyunca müdahale edildi ve yangının enerjisi büyük oranda düşürüldü.
SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde de ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Susurluk'tan son durumu bildiren NTV Muhabiri Baran Bila, saat 08.00 itibarıyla alevlerin enerjisinin düştüğünü aktardı.
"Susurluk'ta düne oranla çok daha içimizi rahatlatan bir durumla karşı karşıyayız. Pek çok noktada soğutma çalışmasına geçildi." diyen Baran Bila, alevlerin geniş bir alanda etkili olduğunu söyleyerek yangının çıkış sebebinin araştırıldığını anlattı.
YEŞİLÜZÜMLÜ YANGINI KONTROL ALTINDA
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Yeşilüzümlü Mahallesi'nde çıkan yangın dün bir kez daha alevlendi.
Ekipler ve vatandaşlar yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti.
Yerleşim yerlerini de tehdit eden alevler kontrol altına alındı.
ALANYA'DA ACI TABLO
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Sapadere Mahallesi'nde 29 Temmuz'da ormanlık alanda başlayan yangına Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Yangın söndürme çalışmalarına 8 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 40 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 25 hizmet vasıtası, 9 iş makinesi ve 400 orman personeli katıldı.
305 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ
Antalya'nın Alanya ilçesindeki yangının dün akşam saat 22.00'den itibaren kontrol altına alındığını söyleyen NTV Muhabiri Erce Tiren, "Bölgede yaşanan tahribat oldukça büyük. Toplam 305 dönüm alan alevler sebebiyle zarar gördü." ifadelerini kullandı.
Yanan alanlar içinde yalnızca ormanlık araziler değil, tarım arazileri de olduğunu aktaran Erce Tiren, "Burada can kaybı yaşanmadı ancak ormanlık alanlar büyük ölçüde zarar gördüğü için o ormanda yaşayan onlarca canlı alevlerden zarar gördü." şeklinde konuştu.
KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT
Orman yangınlarının bir anda büyüyerek yayılmasına neden olan şiddetli rüzgarın bugün de etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Türkiye'nin Marmara'nın güneyi ve Ege Sahilleri'nde etkili olan rüzgarın öğle saatlerinden sonra şiddetleneceği tahmin ediliyor.
Uzmanlar orman yangınlarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuyor.