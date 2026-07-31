Orman yangınlarında son durum | Tüm telefonlara SMS gönderildi, en kritik nokta Aydın Çine

Gömeç'te bazı köylerin tahliye edildiğini söyleyen Baran Bila, "İş artık öyle bir noktaya gelmişti ki alevler iki ayrı koldan köye girmek üzereydi. Bir cephe aşıldı ve yangının önüne geçildi." ifadelerini kullandı.

Yangının çok geniş bir alanda etkili olduğunu anlatan Baran Bila, soğutma çalışmalarının devam ettiğini anlattı.