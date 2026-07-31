Orman yangınlarında son durum | Tüm telefonlara SMS gönderildi, en kritik nokta Aydın Çine
31.07.2026 08:51
Son Güncelleme: 31.07.2026 09:06
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Aydın'ın Çine ilçesindeki yangına havadan müdahale yeniden başladı. Ekipler, rüzgarın hızı artmadan alevlerin önünü kesmeye çabalıyor. Bakanlık dokuz ilde sinyal veren tüm cep telefonlarına uyarı mesajı gönderdi.
Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Ekiplere vatandaşlar da destek veriyor.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde üçüncü gününe giren orman yangını büyük oranda söndürüldü.
Aydın'ın Çine ilçesinde dün başlayan yangında ise alevlerle mücadele sürüyor.
NTV muhabirleri yangın bölgelerinden son durumu aktardı…
BALIKESİR'DE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde üç gün önce çıkan orman yangını büyük oranda söndürüldü.
Yangın bölgesinden son durumu aktaran NTV muhabiri Baran Bila, "Gece boyunca alevlerle mücadele aralıksız devam etti ve yangın sabaha karşı söndürüldü." dedi.
SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR
Gömeç'te bazı köylerin tahliye edildiğini söyleyen Baran Bila, "İş artık öyle bir noktaya gelmişti ki alevler iki ayrı koldan köye girmek üzereydi. Bir cephe aşıldı ve yangının önüne geçildi." ifadelerini kullandı.
Yangının çok geniş bir alanda etkili olduğunu anlatan Baran Bila, soğutma çalışmalarının devam ettiğini anlattı.
AYDIN ÇİNE YANGINI SÜRÜYOR
Aydın'ın Çine ilçesinde dün başlayan yangın sürüyor.
Yangının devam ettiği bölgeden son gelişmeleri aktaran NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak, "Şu an itibarıyla rüzgarın 15-20 kilometre ile estiğini söyleyelim. Saat 12.00'den itibaren rüzgarın hızı 50 kilometrenin üzerine çıkacak." dedi.
"GECE KABUS GECESİYDİ"
Ekiplerin bu süre içinde yangının önünün kesilmesi için havadan ve karadan müdahalesini sürdürdüğünü anlatan Merih Ak, "315 personel, belediyelerle birlikte 800 kişi bu yangına müdahale ediyor. Gece gerçekten kabus gecesiydi. Alevler her yeri sarmıştı." şeklinde konuştu.
Merih Ak, bazı noktalarda alevlerin enerjisinin düşürüldüğünü de ifade etti.
Ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Kavşıt Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti.
Ayrıca 4 mahalledeki hayvanlar da Çine Canlı Hayvan Pazarı'na götürülmüştü.
Merih Ak, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi ile Seydikemer ilçesinde yangının söndürüldüğünü ve ekiplerin soğutma çalışması yaptığını da söyledi.
ANTALYA ALANYA'DA SON DURUM
Antalya'daki yangınlar ise büyük oranda kontrol altına alındı.
Kumluca'da alevler söndürülürken Alanya'da ise yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Alanya'dan son gelişmeleri aktaran NTV Muhabiri Erce Tiren, "Birçok noktada ormanların zarar gördüğü ifade ediliyor." diye konuştu.
İlçede 45 evin tahliye edildiğini söyleyen Erce Tiren, an itibarıyla bir tehlike olmadığını söyledi.
DOKUZ ŞEHİRDEKİ VATANDAŞLARA SMS GÖNDERİLDİ
Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangını açısından riskli olan Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'dan sinyal veren tüm cep telefonu kullanıcılarına uyarı mesajı gönderdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, orman yangını açısından risk taşıyan söz konusu illerdeki vatandaşların mesajla uyarıldığı bildirildi.
Orman yangını açısından riskli olan Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'dan sinyal veren tüm cep telefonu kullanıcılarına, uyarı mesajı gönderildiği belirtilen mesajda, şu ifadeler yer aldı:
"Dikkat, bulunduğunuz alanda orman yangını riski çok yüksektir. Yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınalım. Açık alanda ateş yakmayalım. En küçük duman veya alev gördüğünüzde, 112'yi derhal arayalım. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz."