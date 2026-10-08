Örnek sigara yasağı uygulaması başladı: Yere beyaz çizgiler çekildi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Sıla Çiftçi ise bu yıl üniversiteye yerleşmenin sevincini yaşadığını dile getirdi.

Yüksekokulunun dumansız hava alanı olduğunu öğrendiğinde sigara içmeyen biri olarak çok sevindiğini anlatan Çiftçi, "İnsanları sigaradan uzaklaşmaya teşvik eden bir uygulama. Bu çok güzel bir şey. Bu uygulamayı duyduğumda mutlu oldum. Hem çevremizin temizliği hem insanların sağlığı hem de uzun ve sağlıklı bir yaşam için, ağaçlar ve doğa için dumansız bir hava çok önemli." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'dan gelen üniversite öğrencisi Şevalnur Baytak da "Burada ilk senem. Yaklaşık bir haftadır buradayım. Yüksekokulumun 'dumansız hava alanı' ilan edildiğini öğrendim. Bu da beni mutlu etti. Sigaranın sağlığımıza zararlı olduğunu biliyoruz." dedi.