Örnek sigara yasağı uygulaması başladı: Yere beyaz çizgiler çekildi
08.10.2026 11:25
Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda bina ve çevresindeki 20 metrelik alanda sigara içilmesi yasaklandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda hayata geçirilen uygulamayla bina ve çevresindeki 20 metrelik alanda sigara içilmesi yasaklandı.
YYÜ yerleşkesinde 18 Mayıs'ta açılan ve yeni eğitim öğretim yılında 150 öğrencinin dersbaşı yaptığı yüksekokulun yeni binası ve çevresi, sigara kullanımının önlenmesi amacıyla dumansız hava alanı ilan edildi.
Uygulama kapsamında bina çevresindeki 20 metrelik alanda sigara içilmesi yasaklandı. Yasağın sınırları zemine çizilen beyaz çizgilerle belirgin hale getirildi.
Öğrencileri, okulda görevli dokuz öğretim görevlisi ve yedi idari personel ile kampüs alanını kullanan herkesi kapsayan uygulamayla, dumansız hava konusunda farkındalığın artırılması ve bağımlılıkla mücadeleye katkı sağlanması hedeflendi.
"KARARLI TUTUMUMUZ DEVAM EDECEK"
Van YYÜ Rektör Yardımcısı ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aydın Görmez, uygulamanın temel amacının öğrencilerin sağlıklı ortamda eğitim görmesini sağlamak olduğunu söyledi.
Üniversitelerin yalnızca akademik bilgi verilen kurumlar olmadığını, öğrencilerin sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesinde de önemli sorumluluk üstlendiğini belirten Görmez, sigara bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.
ÖĞRENCİLER MEMNUN
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Sıla Çiftçi ise bu yıl üniversiteye yerleşmenin sevincini yaşadığını dile getirdi.
Yüksekokulunun dumansız hava alanı olduğunu öğrendiğinde sigara içmeyen biri olarak çok sevindiğini anlatan Çiftçi, "İnsanları sigaradan uzaklaşmaya teşvik eden bir uygulama. Bu çok güzel bir şey. Bu uygulamayı duyduğumda mutlu oldum. Hem çevremizin temizliği hem insanların sağlığı hem de uzun ve sağlıklı bir yaşam için, ağaçlar ve doğa için dumansız bir hava çok önemli." ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa'dan gelen üniversite öğrencisi Şevalnur Baytak da "Burada ilk senem. Yaklaşık bir haftadır buradayım. Yüksekokulumun 'dumansız hava alanı' ilan edildiğini öğrendim. Bu da beni mutlu etti. Sigaranın sağlığımıza zararlı olduğunu biliyoruz." dedi.