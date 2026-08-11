Osman Gazi gün sayıyor. Kritik görev için bir viraj daha dönüldü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"- Karadeniz'de doğalgaz üretimimizi yeni bir aşamaya taşıyacak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'muz kritik görevi için artık gün sayıyor.

- Filyos Limanı'ndaki hazırlıklarda son aşamaya gelinirken son olarak platformun en kritik parçalarından biri olan 96 metre yükseklikte ve 260 ton ağırlığındaki alev kulesi de başarılı bir şekilde platforma entegre edildi."