Osmanlı yapısı Galata Bedesteni üzerinde tepki çeken görüntü
09.09.2026 10:32
İstanbul Beyoğlu'nda Perşembe Pazarı bölgesinde yer alan Galata Bedesteni'nin dış duvarlarına çizilen grafitiler görüntü kirliliğine neden oluyor.
Fatih Sultan Mehmet döneminde Ayasofya Camisi'ne gelir sağlamak amacıyla inşa edilen Galata Bedesteni, kumaş ve değerli ürünlerin satıldığı bir çarşı olan Galata Bedesteni şimdilerde hırdavatçıların bulunduğu bir sokak olarak biliniyor.
Yaklaşık bin metrekarelik alana kurulan tarihi yapı 9 kubbeden oluşurken duvarlardaki grafiti kirlilikleri dikkat çekiyor.
"ZAMANLA BEZZİSTAN'DAN BEDESTENE DÖNÜŞTÜ"
Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, yapının tarihi hakkında bilgi verdi.
"Bezz zamanında kumaşa verilen isimdi, istan ise yer anlamına gelmekteydi. Bu ikisinin birleşimiyle bedesten oluşmuştu, yani 'Bezzistan'" diye konuşan Yavaşçay, zamanla kelimenin bedestene dönüştüğünü anlattı.
Yapının Perşembe Pazarı bölgesinde bulunduğunu, 9 kubbeli bir alana sahip olduğuna dikkat çeken Yavaşçay, "Ortalama bin metrekareyi kapsıyor. Örme ve yığma taştan oluşmaktadır. Günümüzdeki ismi ise Fatih Çarşısı." diye konuştu.
"HIRDAVATÇILAR BULUNUYOR"
Yavaşçay, tarihi eserin zaman içinde yıprandığını belirtti.
Zamanında kumaşların ve değerli ürünlerin satıldığı yer olduğunu sözlerine ekleyen Yavaşçay, şöyle devam etti:
“Şu anda ise hırdavatçıların bulunduğu bir yer. Maalesef bu da hoş bir görüntü değil. Zaten yapının giriş kısmına yazılar yazılmış ve içinde de görüntü kirliliği var. Sıvalar dökülmüş, bazı yapıları çok kötü gözüküyor, taşlarında dökülmeler var. Buraya en kısa zamanda bir restorasyon gerekiyor.”
"MÜZE VEYA SERGİ ALANI OLMALI"
Yapının turizm için önemine de değinen Yavaşçay, "Burası turizmin merkezi ve turizmin merkezinde bu yapının böyle gözükmesi hiç hoş değil. Avrupa’da birçok örneği var. Ya bir sergi alanına, müzeye ya da eski amacına uygun şekilde kumaşların satıldığı bir yere dönüştürülebilir." dedi.