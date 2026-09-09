Osmanlı yapısı Galata Bedesteni üzerinde tepki çeken görüntü

Yavaşçay, tarihi eserin zaman içinde yıprandığını belirtti.

Zamanında kumaşların ve değerli ürünlerin satıldığı yer olduğunu sözlerine ekleyen Yavaşçay, şöyle devam etti:

“Şu anda ise hırdavatçıların bulunduğu bir yer. Maalesef bu da hoş bir görüntü değil. Zaten yapının giriş kısmına yazılar yazılmış ve içinde de görüntü kirliliği var. Sıvalar dökülmüş, bazı yapıları çok kötü gözüküyor, taşlarında dökülmeler var. Buraya en kısa zamanda bir restorasyon gerekiyor.”