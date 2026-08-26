Otel ve pansiyonlara yeni kurallar. Resepsiyondan havuza birçok şey değişecek

Ayrıca tesislerde çocuklar için en fazla elli santimetre derinliğinde ayrı bir havuzun bulunması şart koşuldu. İşletme politikası gereği sadece on iki yaş ve üzeri müşteri kabul eden tesisler bu çocuk havuzu şartından muaf tutulacak; ancak bu politikayı değiştirmeleri halinde çocuk havuzu yapmaları zorunlu olacak.

Kaydırak ve dalga havuzu gibi eğlence amaçlı havuzların bulunduğu alanlarda da emniyeti sağlamakla görevli personel bulundurulması ve uyarı levhalarının üç dilde (Türkçe ve iki yabancı dil) asılması kararlaştırıldı.