Otobüs şoförleri kazaya davetiye çıkardı. Yine geri manevra ve seyir halinde sürücü değişimi

Van’dan Bursa’ya giden yolcu otobüsünde yaşananlar da büyük korkuya neden oldu.



Polatlı-Eskişehir arasında seyir halindeki otobüsü kullanan şoför, sağa çekmeden koltuktan kalkarak yerini diğer şoföre bıraktı.



Manisa’da tur otobüsüyle çekicinin çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın hemen ardından yaşanan bu durum büyük tepki topladı. İzleyenlerin yüreğini ağızlara getiren olay, otobüste seyahat eden bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.



İzleyenleri şaşkına çeviren şoför değişimi nedeniyle yolcunun ihbarı üzerine polis Bursa'da otobüsü durdurarak şoförler hakkında adli para cezası uyguladı.