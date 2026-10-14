Otobüs şoförleri kazaya davetiye çıkardı. Yine geri manevra ve seyir halinde sürücü değişimi
14.10.2026 01:41
Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazanın bir benzeri Yalova-Bursa yolunda meydana gelecekti. Sapağı kaçıran otobüs şoförünün geri manevrası faciaya davetiye çıkardı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde sapağı kaçırdığı belirtilen tur otobüsünün geri manevra yaptığı sırada çekiciyle çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı. Ortaya çıkan yeni görüntüler faciadan ders çıkarılmadığını gösteriyor.
Bir otobüsün otoyolda durarak Manisa'daki kazaya benzer şekilde geri manevra yaptı. Diğer bir görüntüde ise otobüs seyir halindeyken şoförler yer değiştirdi. Faciaya davetiye çıkaran anlar kameralara yansıdı.
ESKİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Kazanın ardından paylaşılan 12 Eylül tarihinde Yalova-Bursa arasındaki görüntülerde bir yolcu otobüsünün otoyolda geri geri hareket ederek sapağa girmeye çalıştığı görüldü.
Trafiği tehlikeye düşüren manevra sırasında şans eseri herhangi bir kaza yaşanmadı. Durumu fark eden kamyon sürücüsü anında yavaşlayarak olası bir facianın önüne geçti.
Kamyonun araç kamerasına yansıyan görüntülerden sonra otobüs şoförü hakkında soruşturma başlatıldı.
SEYİR HALİNDE ŞOFÖR DEĞİŞİMİ
Van’dan Bursa’ya giden yolcu otobüsünde yaşananlar da büyük korkuya neden oldu.
Polatlı-Eskişehir arasında seyir halindeki otobüsü kullanan şoför, sağa çekmeden koltuktan kalkarak yerini diğer şoföre bıraktı.
Manisa’da tur otobüsüyle çekicinin çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın hemen ardından yaşanan bu durum büyük tepki topladı. İzleyenlerin yüreğini ağızlara getiren olay, otobüste seyahat eden bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.
İzleyenleri şaşkına çeviren şoför değişimi nedeniyle yolcunun ihbarı üzerine polis Bursa'da otobüsü durdurarak şoförler hakkında adli para cezası uyguladı.
Manisa'da kavşağı kaçıran tur otobüsü sürücüsü, otobanda geri geri gidince, arkadan gelen TIR otobüse çarptı. Feci kazada 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 27 kişiden birinin hayati tehlikesi sürüyor.
Tur otobüsünün sürücüsü M.A ve tır şoförü H.K'nın tutuklanmasına karar verildi.
Otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. hakkında ise adli kontrol kararı verdi.