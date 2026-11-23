İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) yürürlükteki kararı doğrultusunda İstanbul genelindeki alışveriş, iş ve ticaret merkezi otoparklarındaki denetimlerini sürdürüyor.

İBB ekipleri yaptıkları denetimlerde, bu merkezlerin otoparklarında ilk üç saatlik (0-3 saat) kullanımın ücretsiz olması gerekirken 50 alışveriş, iş ve ticaret merkezinin bu kurala uymadığını tespit etti.

Denetimlerde son bir hafta içinde kurala uymayan ve İstanbulluları mağdur eden işletmelere yönelik 655 adet idari yaptırım tutanağı düzenlendi.