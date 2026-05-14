Oxford Üniversitesi'nin kapılarını Osmanlı müziğiyle açtı

Küçük yaşlardan beri hayalinin Oxford'da okumak olduğunu belirten Varlı, “Ailem akademisyen ve akademik nedenlerden dolayı da bir süre Oxford'da bulunduk. Ben de ilkokul çağlarındaydım ve o zamandan beri Oxford'u çok istiyordum.” dedi. Varlı, devamında şunları söyledi:

"O yüzden onlara da sadece sonuçları söyledim gibi oldu çok sevindiler tabii ki. Ocak ayında bir başvuru gerçekleştirdim. Bu başvuru için de 3-4 ay çalışmam gerekti çünkü iki tane makale gönderdim ve makalelerin de çok üst bir seviyede olması gerekiyor oraya kabul alabilmesi için.

Aslında orada yürüteceğim çalışmalar iki boyutlu. Bir tanesi müzik psikolojisiyle ilgili, dolayısıyla bir tanesi bununla alakalı bir makaleydi. İkincisi de Osmanlı müziği ve müzik paleografyasıyla ilgiliydi. Oraya gittiğimde Bodleian arşivinde çalışacağım.

Bunu da yüksek lisans seviyesinde orada bir öğrenci olarak Türkiye'den gelen biri olarak ilk defa ben yapacağım. Oxford Üniversitesi'nin Master of Studies in Music programına, bu yüksek lisans programına Türkiye'den kabul alan ilk araştırmacı oldum."