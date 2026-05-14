Oxford Üniversitesi'nin kapılarını Osmanlı müziğiyle açtı
14.05.2026 14:01
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Müzikoloji Bölümü'nde son sınıf öğrencisi Olcay Varlı, geçen ocak ayında gönderdiği iki makaleyle Oxford Üniversitesi'ne kabul edildi.
Küçük yaşlardan itibaren konservatuvar eğitimi aldığını belirten Olcay Varlı, şunları anlattı:
"Ortaokul ve lisemi de Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda aldım. Orada aslında biraz daha Batı müziği odaklı, performans odaklı bir eğitim gördüm ve bu süreçte birçok resital ve konser verdim. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi'ne birincilikle kabul aldım.
Makam müziği, Osmanlı müziğine ilgim de aslında bu 4 senelik süreç içerisinde başladı diyebilirim. Oxford'da bu alanda çalışacak benden önce birisi yüksek lisans düzeyinde kabul almamıştı. O yüzden biraz stresliydim açıkçası ve yaklaşık 4-5 ay gerekliliklerini sağlamak için uğraştım. Bu süreçte de hocalarım bana gerçekten çok yardımcı oldular."
Küçük yaşlardan beri hayalinin Oxford'da okumak olduğunu belirten Varlı, “Ailem akademisyen ve akademik nedenlerden dolayı da bir süre Oxford'da bulunduk. Ben de ilkokul çağlarındaydım ve o zamandan beri Oxford'u çok istiyordum.” dedi. Varlı, devamında şunları söyledi:
"O yüzden onlara da sadece sonuçları söyledim gibi oldu çok sevindiler tabii ki. Ocak ayında bir başvuru gerçekleştirdim. Bu başvuru için de 3-4 ay çalışmam gerekti çünkü iki tane makale gönderdim ve makalelerin de çok üst bir seviyede olması gerekiyor oraya kabul alabilmesi için.
Aslında orada yürüteceğim çalışmalar iki boyutlu. Bir tanesi müzik psikolojisiyle ilgili, dolayısıyla bir tanesi bununla alakalı bir makaleydi. İkincisi de Osmanlı müziği ve müzik paleografyasıyla ilgiliydi. Oraya gittiğimde Bodleian arşivinde çalışacağım.
Bunu da yüksek lisans seviyesinde orada bir öğrenci olarak Türkiye'den gelen biri olarak ilk defa ben yapacağım. Oxford Üniversitesi'nin Master of Studies in Music programına, bu yüksek lisans programına Türkiye'den kabul alan ilk araştırmacı oldum."
"BURS ARIYORUM"
Varlı, sonuçların nisan ayında belli olduğunu, şimdi de bir burs arama sürecine girdiğini anlattı:
“Oxford'un kendi sağladığı burslar genellikle doktoraya yönelik burslar. Dolayısıyla şu anda da öncelikle harç olmak üzere belli bir miktarda burs arama sürecindeyim. Oxford'un benden burs olarak beklentisi 43 bin pound ve ben de şu anda onu arama sürecindeyim. Gerekli kurum ve kuruluşlara başvuruyorum ve aslında destek bekliyorum."