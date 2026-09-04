Oya Lale Arslan gözaltına alındı

Sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle Oya Lale Arslan hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

Arslan'ın evinde de arama yapıldı. Çeşitli dijital materyallere el konuldu ve bunların inceleneceği öğrenildi.