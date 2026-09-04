Oya Lale Arslan gözaltına alındı
04.09.2026 11:44
Son Güncelleme: 04.09.2026 12:26
Sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Oya Lale Arslan, gözaltına alındı.
Sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle Oya Lale Arslan hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.
Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü öğrenildi.
Arslan'ın evinde de arama yapıldı. Çeşitli dijital materyallere el konuldu ve bunların inceleneceği öğrenildi.
LALE OYA ARSLAN KİMDİR?
Oya Lale Arslan, kariyerine 1992 yılında Anadolu Ajansı'nın (AA) radyo servisi Radyo Anadolu'da Metin Uca ile birlikte kültür - sanat programı sunarak başladı.
Ardından aynı kurumda haber spikerliği yaptı. 1997 yılında CTV'ye geçen gazeteci, burada ana haber bültenlerini sundu. Arslan, 2004 - 2009 yılları arasında ise TRT Ankara Radyosu'nda yapımcı ve sunucu olarak çalıştı.
Ağustos 2009'da Halk TV'ye geçen Oya Lale Arslan, 2019'da kanaldan ayrılarak YouTube üzerinden yayın yapmaya başladı. Şimdilerde Meltem TV'de çalışıyor.