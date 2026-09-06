Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüleri ortaya çıktı
06.09.2026 20:34
Son Güncelleme: 06.09.2026 20:37
Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüsü, yaşadığı binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
51 yaşındaki oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, Kağıthane’deki evinde sevgilisi tarafından ölü bulunmuştu.
Serhat Kılıç'ın son görüntüsü ortaya çıktı.
DUVARA YASLANARAK ASANSÖR BEKLEDİ
Yaşadığı binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, evine gelen Kılıç'ın, duvara yaslanarak asansör beklediği, asansörün gelmemesi üzerine ise merdivenlere yöneldiği görüldü.
SERHAT KILIÇ'IN SON GÖRÜNTÜSÜ
SERHAT KILIÇ'IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ
Birçok başarılı yapımda yer alan 51 yaşındaki Serhat Mustafa Kılıç dün akşam saatlerinde evinde ölü bulunmuştu.
Ayrıca göz çevresinde, kol ve bacaklarında morluklar tespit edilen Serhat Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
SERHAT KILIÇ NEDEN ÖLDÜ?
İddialara göre kız arkadaşı Kılıç'ın kanser tedavisi gördüğü bilgisini verdi ancak ilk bilgiler oyuncunun troid dışında rahatsızlığı olmadığı yönündeydi.
İHA'nın haberine göre ekipler tarafından yapılan incelemelerde, Kılıç’ın evinde uyuşturucu madde bulunmuştu.
CENAZE PROGRAMI NETLEŞTİ
Ünlü oyuncunun cenaze programı da netleşti.
Serhat Kılıç'ın menajeri, “Çok ani bir kayıp oldu. Çok üzgünüz.” sözleriyle şu bilgileri paylaştı:
“Sevenleri sürekli bize mesajlar atıyorlar. İstanbul'da da yarın Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde saat 12.00'da bir anma töreni düzenlenecek. Buraya tüm dostlarını bekliyoruz. Salı günü cenazemiz öğle namazında Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da defnedilecek.”
SEVGİLİSİNDEN VEDA PAYLAŞIMI
Oyuncunun sevgilisi Özlem Esmergül, sosyal medya hesabından duygu dolu bir veda paylaşımında bulundu.
Esmergül paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Dünyaya bin daha gelirsek eğer yine seni bulacağım, yine sana aşık olacağım, yalnız seni seveceğim…
Gözümün nuru, başımın tacı, içimin yarası, yoldaşım, sırdaşım, hayatımın en büyük aşkı, sevdiğim, ömrüm… Ben hayatımda hiç böyle sevilmedim, hiç böyle sevmedim. Beni hasretine mahkum ettin…"
SEVENLERİNİ YASA BOĞDU
Ünlü oyuncunun ani kaybı hem hayranlarını hem yakınlarını yasa boğdu. Serhat Kılıç'ın rol arkadaşları, sosyal medya hesaplarından acılarını dile getirdi.