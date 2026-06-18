Özel hastanedeki doktordan akılalmaz hata. Sakat diz yerine sağlam olanı ameliyat etti
18.06.2026 11:40
Antalya'da iki yıl önce spor yaparken sağ dizinden sakatlanan Selvihan Özdemir, özel hastanedeki bir doktor tarafından yanlış dizinden ameliyat edildi. Adli tıp raporu tarafından doktorun yanlış ameliyat yaptığını kanıtlanırken mağdur kadın ise 2 milyon liralık tazminat davası açtı.
Kumluca'da yaşayan Selvihan Özdemir, 2024 yılının Ocak ayında spor yaparken sağ dizinden sakatlandı.
Özdemir, sakatlanmasının ardından ilçedeki devlet hastanesinin acil servisine başvurdu ve burada yapılan ilk müdahalede diz kapağı yerine oturtturuldu.
Ameliyat olması gerektiği söylenen Özdemir ise arkadaşının tavsiyesi ile ilçedeki özel bir hastaneye gitti ve uzman doktor M.B.E.'ye muayene oldu. Doktor M.B.E.'nin ameliyatı yapabileceğini söylemesi ile Selvihan, ameliyata karar verdi.
2024 Mart'ta ameliyat olan Özdemir, operasyonun ardından hayatının şokunu yaşadı.
Sakatlandığı sağ dizi yerine sol dizinden ameliyat edildiği anlaşılan Özdemir, doktor ile görüştü. Başta yanlış yapmadığını söyleyen doktor, bir süre sonra hatasını kabul edip ameliyat masraflarını ve yeni tedavi sürecini takip edeceğini içeren bir tutanak imzaladı.
İKİ YILIN SONUNDA "HATALI AMELİYAT" RAPORU ALDI
Aynı hastanede başka bir doktorun tedavisiyle ilgilendiği Selvihan Özdemir, ambulansla sevk edildiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağ dizinden ameliyat edildi.
Yaşadığı sürecin ardından her iki dizinden de ameliyat olmak zorunda kalan ve zor günler geçiren Özdemir, uzun süre ayağa kalkamadı.
Ailesinin bakımına muhtaç kalan ve işinden olan Özdemir, olanların ardından hukuk mücadelesi başlattı. Yaklaşık iki yıl mücadele eden Selvihan Özdemir'in savcılığa yaptığı başvuruya eksik evrak yüzünden takipsizlik kararı verildi.
Sağlık Bakanlığı'nın da olayla ilgili soruşturma izni vermemesine rağmen Özdemir, mücadeleden vazgeçmedi. Bu yıl mayıs ayında Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan aldığı raporla doktorun yanlış ameliyat yaptığını kanıtlayan Selvihan Özdemir, doktor M.B.E. ve diğer sorumlular hakkında "Doktorun hatalı teşhis ve tedavisi sonucu uğranılan maddi ve manevi zararın tazmini" gerekçesiyle 2 milyon liralık tazminat davası açtı.
"PATELLAYI OTURTAMADIM"
Yaşadıklarını anlatan Özdemir, ameliyatı yapan doktorun sözlerinin kendisine güven veridğini dile getirdi.
"Ameliyat olacağım bu özel hastanede hiçbir şekilde röntgen çekilmedi. Sadece ameliyatın gerektirdiği kan verme, anestezi uzmanıyla görüşme gibi işlemler yapıldı." diye konuşan Özdemir, şöyle devam etti:
“Ertesi gün de hastaneye yatış yaptık. Doktor bey, muayene etmedi. O gün sabahtan sol ayağıma işaret bıraktı ve gitti. Bana, 'Nakil yapacağım. Kemik nakli bağ nakli yapılacak' dedi. Ben de 'Sol bacaktan alınıp sağ bacağa takılacak, o yüzden ilk önce sol bacağa işaret konuldu' diye düşündüm. İlacı verdiler, uyudum. Ameliyat esnasında sol bacağımdaki acıyla uyandım. Dedim ki 'Sol bacağım çok acıyor. Yanımdaki görevli 'Oradan da işlem yapılıyor, çok normal. Ben sana sakinleştirici vereceğim uyuyacaksın' dedi. Ne kadar zaman geçti, bilmiyorum. Yine cihazlar ötmeye başladı. O seslere yine uyandım. O esnada kendi aralarında konuştuklarını duydum. Doktor, 'Patellayı oturtamadım' diyor. Yine korktum ama ilacın etkisiyle uyumuşum.”
"ŞOK OLDUM"
Bir süre sonra doktorun kendisini uyandırdığını kaydeden Özdemir, ameliyat sonrası uyandığında sağ bacağında işlem olmadığını ve hiçbir problem olmayan sol bacağından operasyon gerçekleştirildiğini dile getirdi.
Doktorun önce "Ben yanlış yapmadım" diyerek inkar ettiğini ardından hatasını kabul ettiğini sözlerine ekleyen Özdemir, "'Tüm tedavi ve masraflarını üstleneceğim' dedi. 'Size nasıl güveneceğiz? Burası özel hastane devlet kurumu değil' dedik. O da bize güvence verebilmek için bir tutanak imzalayacağını söyledi; hatalı ameliyat yaptığına dair. Tüm her şeyi kabul ettiğine dair kendi imzası bulunan tutanak verdi. İmzalı kağıdı verdiği akşamı jandarma geldi. İfademi aldı." dedi.
"ÇEKTİĞİM ACI BAMBAŞKA"
Özdemir, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Orada da yatağa bağlı şekilde yaşadım. 15 gün sonra gerçekten sakat olan sağ bacağımdan ameliyat oldum. Bir ay içinde iki bacağımdan da ameliyat olmuş oldum. Bir ay hastanede kaldım. Daha 30 yaşındayım, yatağa bağlı yaşadım. Hiç yürüyemedim. Yaşadığım psikolojik durumu tarif edemem. Çektiğim acı zaten bambaşka. Şu anda iki bacağımda da sorun var. Ameliyattan sonra daha fazla sorun yaşamaya başladım. Hızlıca yürüyemiyorum. Çok uzun süre ayakta kaldığımda veya soğuk havalarda şişiyor. Bir saat oturursam kalkınca hemen yürüyemiyorum. Çökemiyorum."