Özgür Çelik ifade vermek için adliyede

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, üç Üsküdar Belediye Meclis Üyesi'nin ağustos ayında yaptığı şikayetler üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlatmıştı.

Çelik'in Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmada, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın kendisini arayarak, "Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum" dediğini iddia etmişti.