Özgür Çelik ifade vermek için adliyede
11.09.2026 10:13
Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Meclis üyesi Ayhan Aydın hakkındaki sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında bugün ifade verecek.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, üç Üsküdar Belediye Meclis Üyesi'nin ağustos ayında yaptığı şikayetler üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlatmıştı.
Çelik'in Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmada, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın kendisini arayarak, "Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum" dediğini iddia etmişti.
İfadesi alınan Aydın'ın iddia edilen sözlerine kendisine ait olmadığını ileri sürmüş, "Anlatılanlar gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir kişi, kurum veya makam tarafından tehdit edilmedim. Bir cumhuriyet savcısının ya da başka bir kamu görevlisinin beni tehdit ettiği yönündeki iddia tümüyle asılsızdır." ifadelerini kullanmıştı.
Aydın'ın ifadesinde, belediye başkanvekilliği seçimi öncesinde Çelik'in ricasıyla kendisinin defalarca arandığını ve baskı altına alınmaya çalışıldığını söylediği de belirtildi.
ÖZGÜR ÇELİK İFADEYE ÇAĞIRILDI
Soruşturma sürerken Çelik, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıldı.
Çelik sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Adliyeye girişte gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelik, “Benim eğitim aldığım İstanbul Üniversitesi’nin Siyasal Bilimler Fakültesi girişinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözü var; ‘Gerçekleri söylemekten korkmayınız’ diyor. Üsküdar Belediyesi’nde önünde gerçekleri söyledik.” dedi.
Savcılıkta ifade vereceklerini belirten Çelik, “Orada da gerçekleri söyleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.
SEÇİMİ CUMHUR İTTİFAKI KAZANMIŞTI
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi 4. tura kalmıştı. Dört turda da CHP veya YENİ Partili meclis üyelerinden Cumhur İttifakı adayına oy verenler olmuştu.
Seçimi 23'e karşı 19 oyla AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin kazanmıştı.