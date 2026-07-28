Özgür Özel: 200'ün üzerinde belediye başkanı Yeni Parti'ye geçecek
28.07.2026 00:30
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 200'ün üzerinde belediye başkanının partiye katılacağını belirterek, "Öyle bir sel geliyor ki, 'Dur' diyemiyoruz. Siyasi tarihte görülmemiş bir istek ve destek var." ifadelerini kullandı.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de soruları yanıtladı.
CHP'nin İstanbul'da düzenlediği üye katılım töreniyle ilgili bir soruyu cevaplayan Özel, bunun kendi konuları olmadığını söyledi.
Özel, törenle ilgili yapılan haberi "gazetecilik başarısı" olarak nitelendirirken, haberi yapan muhabire yönelik üslubu ise kabul etmediklerini ifade etti.
Ekimde partisinin kurultayını yapmayı hedeflediklerini dile getiren Özel, "CHP'yi kapsayan, taşıyan ve aşan bir siyasetle ilerliyoruz. Yüzde 25'lik cam tavanla kavgam vardı, ilk seçimde kırdık. Şimdi yüzde 38'i taban yapıp üstüne sıçrayacağız. İkinci tavan yüzde 50 artı 1. Yeni Parti'nin hedefi tek başına iktidardır, tek başına Meclis çoğunluğudur." diye konuştu.
Özel, İstinaf'ın "mutlak butlan" kararını iptal etmesi durumundaki planlarının sorulması üzerine, bütün olasılıkları gözeten çok sayıda hazırlıkları olduğunu kaydetti.
CHP'de bıraktıkları noktadan daha ileride oldukları değerlendirmesinde bulunan Özel, "Yeni Parti, Türkiye siyaset tarihinde ana muhalefet olarak kurulmuş ilk parti. Bir partiden ayrılan bir arayış partisi değil. Aslında bir anlayışın partisi ve yapılan darbeye karşı bir direnişin, mücadelenin partisi." dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Yeni Parti'ye ilişkin açıklamaları sorulan Özel, "Devlet Bey yanımızda durmuyor, Cumhur İttifakı'nın bileşeni ve Tayyip Erdoğan'ın yanında duruyor. Biz, Cumhur İttifakı ile rekabet ediyoruz, yenmek istiyoruz. Devlet Bey'in yanında durduğu şey demokratik siyaset hakkı." değerlendirmesinde bulundu.
Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Bahçeli'nin CHP'ye yapılan Hazine yardımıyla ilgili sözlerine dair, "Bizim, mutlak butlan yönetiminden, CHP'den böyle bir talebimiz yok ama bu mevzunun bir yasal düzenlemeye muhtaç olduğu da açık. Son seçimin sonucunu alanlar o partide yaşayamaz hale geldiyse, yüzde 99'u buraya geldiyse, yüzde 1'e neden yüzde 100 verilsin? Devlet Bey bunu tespit etmiş orada. İyi niyetli demokratik bir yaklaşım." yorumunu yaptı.
Özel, partisi için bağış konusunun önemine dikkati çekerek, "Hiç paramız yok, bütün para butlanda kaldı. Lojistik ihtiyaçlar var, parti emekçilerinin maaşlarının ödenmesi lazım. Vatandaşların dolandırılmaması için söylüyorum, açılmış bir bağış kampanyamız yoktur. Resmi hesaplarımızdan ve ağzımızdan yapılacak çağrıyla olabilir." dedi.
Özel, parti yönetiminde yeni isimlere yer verilip verilmeyeceğine ilişkin soru üzerine, şunları ifade etti:
"Hem Kurultay'da hem CHP'de son Parti Meclisi'ni analiz ettiğinizde gerçekten yeni isimler, gençler, kadınlar, çok farklı isimler vardı. O yeniliğin muhafaza edildiği ama çok yeni isimlerin de yapılarında içimize katıldığı bir yenileşme sürecini yine yaşayacağız."
Özel, CHP'deki olağanüstü kurultay çağrılarına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, kurultay çağrısını kıymetli bulduğunu ancak bunun sonuç vereceğine inanmadığını dile getirdi.
CHP'de değişimin artık mümkün olmadığına inandıkları için Yeni Parti'yi kurduklarını anlatan Özel, şunları kaydetti:
"O mücadelenin sonuç vermeyeceğine ikna olanlar olarak biz, Yeni Parti'ye geldik. Benim orada ümidim kalmadığı için ve millet de 'Hadi artık' deyip bizi sırtımızdan ittirdiği için Yeni Parti'deyiz. CHP'de derhal kurultay isteyen arkadaşın, AK Parti'ye bir kez daha kazandırmamayla ilgili bir kararlılığı, partinin iktidar olmasıyla ilgili bir niyeti var. Ben o niyetle özdeşim ama o işin artık orada yapılamayacağını gördüğüm için yeni bir yol açtım. Butlancı olmayan ama 'Biraz daha CHP'de şartları zorlayalım.' diyen arkadaşlarımıza saygım sonsuz, kapım açık. Eninde sonunda bir yerde biz onlarla CHP'nin iktidarında buluşamıyorsak Yeni Parti'nin iktidarında ya da iktidar yolculuğunda buluşacağız demektir."
Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili soruya karşılık, "Kazanacak bir aday göstereceğiz. Kaybedecek bir adayla işimiz yok, bu aday genel başkan olsa bile." yanıtını verdi.
"Biz, bir genel başkanın ve çevresinin kazanacak adaylar varken kendisinin adaylaştırılması, yüzde 51'i bulamaması sonucunda kazanacağımız bir seçimi kaybettik." diyen Özel, "O seçimde Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş aday olsaydı, şu anda Türkiye bu durumda değildi." görüşünü savundu.
Özel, gelinen noktada kendi adaylığı da dahil olmak üzere Türkiye'nin önünü asla kapatmayacağını belirterek, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, CHP'nin ya da Yeni Parti'nin değil, milletin cumhurbaşkanı adayı olduğunu sözlerine ekledi.