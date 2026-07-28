Özgür Özel: 200'ün üzerinde belediye başkanı Yeni Parti'ye geçecek

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Yeni Parti'ye ilişkin açıklamaları sorulan Özel, "Devlet Bey yanımızda durmuyor, Cumhur İttifakı'nın bileşeni ve Tayyip Erdoğan'ın yanında duruyor. Biz, Cumhur İttifakı ile rekabet ediyoruz, yenmek istiyoruz. Devlet Bey'in yanında durduğu şey demokratik siyaset hakkı." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Bahçeli'nin CHP'ye yapılan Hazine yardımıyla ilgili sözlerine dair, "Bizim, mutlak butlan yönetiminden, CHP'den böyle bir talebimiz yok ama bu mevzunun bir yasal düzenlemeye muhtaç olduğu da açık. Son seçimin sonucunu alanlar o partide yaşayamaz hale geldiyse, yüzde 99'u buraya geldiyse, yüzde 1'e neden yüzde 100 verilsin? Devlet Bey bunu tespit etmiş orada. İyi niyetli demokratik bir yaklaşım." yorumunu yaptı.

Özel, partisi için bağış konusunun önemine dikkati çekerek, "Hiç paramız yok, bütün para butlanda kaldı. Lojistik ihtiyaçlar var, parti emekçilerinin maaşlarının ödenmesi lazım. Vatandaşların dolandırılmaması için söylüyorum, açılmış bir bağış kampanyamız yoktur. Resmi hesaplarımızdan ve ağzımızdan yapılacak çağrıyla olabilir." dedi.