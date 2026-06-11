Özgür Özel ekibi Parti Meclisi'nden istifa etti

"Mutlak butlan" kararı öncesi Özgür Özel yönetiminde CHP Sözcüsü olarak görev yapan Zeynel Emre, gelişmenin ardından açıklamalarda bulundu.

İhraç talepleri öncesi Parti Meclisi'ne katılma düşüncesinde olduklarını anlatan Emre, şöyle konuştu:

"Gidelim oraya, çoğunluk biziz ve orada hem önceki Genel Başkanımıza, hem oradaki arkadaşlarımıza milyonlarca CHP'nin karamsarlığını, itirazını ve olası sonuçlarını bir kez daha yüz yüze anlatıp bir olağanüstü kurultay kararı aldıralım diye düşündük. Ancak dün itibarıyla 9 arkadaşımızı yetkisiz bir şekilde disiplin kuruluna sevk edildiği şeklinde bir açıklamal oldu.

Hiçbir şeyi kabul etmiyorlar. Kafalarına göre yönetiyorlar. Tedbir kararının gerekçesi yanımızda... Tedbir kararı, gelen heyete gidin anayasayı, kanunu, yönetmeliği takmayın dememiştir. Bu tüzükler ayakta, hangisini kabul ederseniz.

Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Orada kalan arkadaşlar bunda ısrar ederse aynı zamanda 'usulsüz görev üstlenme' suçunu işlemiş olurlar. Partiye kurultaya götürmek dışında hiçbir işlem yapamazlar. Çünkü düşmüştür."

Emre, Yargıtay'a da "Bir an evvel bu dosyayla alakalı karar verin." diye seslendi.