Özgür Özel, CHP Grubu'na veda etti: Yeni partimizi kuruyoruz

İstinaf mahkemesinin “mutlak butlan” kararı sonrası “yönetim” konusunda tartışmaların yaşandığı CHP'de yeni bir gelişme daha yaşandı.

Söz konusu hükmün ardından Genel Başkanlık görevinden alınan, sonrasında milletvekilleri tarafından Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, bu kez veda etmek için kürsüye çıktı.

Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen toplantıda şunları söyledi:

“Bugün vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım. Bugün bu salonun atmosferinden de, uğradığımız o büyük haksızlıklardan sonra daralıp çıktığımız sokaklarda kurduğumuz diyaloglarla. Tüm il başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın mahallelerinde, ailelerimizin akşam sohbetlerinde bu memlekette bir şeylerin değiştiğini, bir şeylerin yeniden kurulduğunu görüyoruz.

“HER ŞEY BİTTİĞİNDE ASLA UNUTKAN OLMAYACAĞIZ.”

Size söz veriyorum. Her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız. Her şey bitecek ama hep birlikte hatırlayacağız. Bugüne kadarki tutumlarımızdan, bugüne kadarki duruşlarımızdan, bugüne kadarki yaptıklarımızdan birileri 'Gelir geçer, unutulur biter' diye kimse düşünmesin.

Söz veriyorum. Dost olanı dost, olmayanı bugünlerdeki tutumunu unutmayarak anacağız. Millet de anacak. Tarih kaydediyor. Tarih herkesi bugünlerde nasıl duruyorsa öyle yazacak."

“YEDİ AY BOYUNCA BİRBİRİMİZİ YEMEMİZİ İSTİYORLAR”

Özel, konuşmasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve A Takımı'yla yaşadığı tartışmalara da geniş bir yer ayırdı; olağanüstü yerine olağan kurultay sürecinin başlatılmasına bir kez daha tepki gösterdi.

“Bunları yapanlar diyor ki 'Ayrılmayın partiden.' Yedi ay boyunca bizim birbirimizi yememizi istiyorlar. Herkes şunu bilsin ki CHP binalarına örneğin CHP Genel Sekreter olarak atayacaksın... Adana'dan aday olamayınca Zeydan Karalar'a ağzını geleni söylemiş birisi gelecek parti yönetimine katılacak.” diyen Özgür Özel, şöyle devam etti:

“YENİ BİR BAŞLANGICIN SARSILMAZ UMUDUNU TAŞIYORUZ”

Bugün geldiğimiz noktada biz milletimize hep şunu söyledik. Sokakta bizi gören kolumuzdan tuttu 'Kimi partiyi bunlara bırakma' dedi, kimi 'Yeni parti kur' dedi. 'Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol yapacağız' dedik. 'Az sabır' dedik. Bugün mecbur bırakılmış, vakti gelmiş, hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz. Ancak yeni bir başlangıcın sarsılmaz umudunu içimizde taşıdığımızı da paylaşmak isteriz.

Bu partinin evlatları CHP'nin bu ülkenin kurucu partisi olduğunun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu partinin kurucusu olduğunun farkındadır. Demokrasi mücadelesinin ağır bedellerini ödemiş bir siyasi partidir. Demokrasi mücadelesinde il başkanlarını suikastlara feda etmiş, mal varlıklarına el konulmuş bir partidir.

Biz bu büyük mirasın her emekçisine, her hatırasına sahip çıkıyoruz. Biz binayı terk ettik ama çıkarken mirası alıp da çıktık.

Bugün gelinen nokta sarayla uzlaşmanın noktası değildir. Sinmek, pusmak, durmak asla değildir. Saray kuklası bir paşa olmak yerine Anadolu'ya geçip kurtuluş mücadelesi veren Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yol bizim yolumuzdur. Bugün eski nesil siyaseti geride bırakıyoruz.

Yeni bir rekabet ahlakını önceleyen anlayışı hayata geçiriyoruz. Kontrollü bir muhalefet olmayı asla kabul etmiyoruz. İnsanları kutuplaştıran dili, partiyi devlet yapma anlayışını, umutsuzluğu geride bırakıyoruz. Bu bir ayrulık değil, bu bir vazgeçiş değil, bu Türkiye'de daha güçlü bir şekilde değişimi sürdürmenin kararlı adımlarıdır. Hiçbir siyasi parti milletten büyük değildir.

“YENİ PARTİMİZİ KURUYORUZ”

Buradan ilan ediyoruz ki biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz. Yarın il başkanlarımızla, milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partiyi hep birlikte kuruyoruz.

Kimse belediye başkanına, belediye meclisine 'vay efendim sen niye geçmedin' demesin. 'Özgür Özel'le birlikte değilim' demeyen herkes emin olun ki bizimle birliktedir. Herkes bilsin ki ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı… Ben onlarla değilim' diyen diyebilir. Bu lafı duymadığınız herkes bizimle birliktedir, iktidar yürüyüşündedir."

Özel, yeni partinin ismini ise açıklamadı.