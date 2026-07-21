Özgür Özel, CHP Grubu'na veda etti: Yeni partimizi kuruyoruz
21.07.2026 13:42
Son Güncelleme: 21.07.2026 14:45
Özgür Özel, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) toplantıda CHP Grubu'na veda etmek üzere kürsüye çıktı. Özel, "Yeni partiyi hep birlikte kuruyoruz, açık farkla ana muhalefet partisi oluyoruz." dedi.
İstinaf mahkemesinin “mutlak butlan” kararı sonrası “yönetim” konusunda tartışmaların yaşandığı CHP'de yeni bir gelişme daha yaşandı.
Söz konusu hükmün ardından Genel Başkanlık görevinden alınan, sonrasında milletvekilleri tarafından Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, bu kez veda etmek için kürsüye çıktı.
Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen toplantıda şunları söyledi:
“Bugün vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım. Bugün bu salonun atmosferinden de, uğradığımız o büyük haksızlıklardan sonra daralıp çıktığımız sokaklarda kurduğumuz diyaloglarla. Tüm il başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın mahallelerinde, ailelerimizin akşam sohbetlerinde bu memlekette bir şeylerin değiştiğini, bir şeylerin yeniden kurulduğunu görüyoruz.
“HER ŞEY BİTTİĞİNDE ASLA UNUTKAN OLMAYACAĞIZ.”
Size söz veriyorum. Her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız. Her şey bitecek ama hep birlikte hatırlayacağız. Bugüne kadarki tutumlarımızdan, bugüne kadarki duruşlarımızdan, bugüne kadarki yaptıklarımızdan birileri 'Gelir geçer, unutulur biter' diye kimse düşünmesin.
Söz veriyorum. Dost olanı dost, olmayanı bugünlerdeki tutumunu unutmayarak anacağız. Millet de anacak. Tarih kaydediyor. Tarih herkesi bugünlerde nasıl duruyorsa öyle yazacak."
“YEDİ AY BOYUNCA BİRBİRİMİZİ YEMEMİZİ İSTİYORLAR”
Özel, konuşmasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve A Takımı'yla yaşadığı tartışmalara da geniş bir yer ayırdı; olağanüstü yerine olağan kurultay sürecinin başlatılmasına bir kez daha tepki gösterdi.
“Bunları yapanlar diyor ki 'Ayrılmayın partiden.' Yedi ay boyunca bizim birbirimizi yememizi istiyorlar. Herkes şunu bilsin ki CHP binalarına örneğin CHP Genel Sekreter olarak atayacaksın... Adana'dan aday olamayınca Zeydan Karalar'a ağzını geleni söylemiş birisi gelecek parti yönetimine katılacak.” diyen Özgür Özel, şöyle devam etti:
“YENİ BİR BAŞLANGICIN SARSILMAZ UMUDUNU TAŞIYORUZ”
Bugün geldiğimiz noktada biz milletimize hep şunu söyledik. Sokakta bizi gören kolumuzdan tuttu 'Kimi partiyi bunlara bırakma' dedi, kimi 'Yeni parti kur' dedi. 'Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol yapacağız' dedik. 'Az sabır' dedik. Bugün mecbur bırakılmış, vakti gelmiş, hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz. Ancak yeni bir başlangıcın sarsılmaz umudunu içimizde taşıdığımızı da paylaşmak isteriz.
Bu partinin evlatları CHP'nin bu ülkenin kurucu partisi olduğunun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu partinin kurucusu olduğunun farkındadır. Demokrasi mücadelesinin ağır bedellerini ödemiş bir siyasi partidir. Demokrasi mücadelesinde il başkanlarını suikastlara feda etmiş, mal varlıklarına el konulmuş bir partidir.
Biz bu büyük mirasın her emekçisine, her hatırasına sahip çıkıyoruz. Biz binayı terk ettik ama çıkarken mirası alıp da çıktık.
Bugün gelinen nokta sarayla uzlaşmanın noktası değildir. Sinmek, pusmak, durmak asla değildir. Saray kuklası bir paşa olmak yerine Anadolu'ya geçip kurtuluş mücadelesi veren Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yol bizim yolumuzdur. Bugün eski nesil siyaseti geride bırakıyoruz.
Yeni bir rekabet ahlakını önceleyen anlayışı hayata geçiriyoruz. Kontrollü bir muhalefet olmayı asla kabul etmiyoruz. İnsanları kutuplaştıran dili, partiyi devlet yapma anlayışını, umutsuzluğu geride bırakıyoruz. Bu bir ayrulık değil, bu bir vazgeçiş değil, bu Türkiye'de daha güçlü bir şekilde değişimi sürdürmenin kararlı adımlarıdır. Hiçbir siyasi parti milletten büyük değildir.
“YENİ PARTİMİZİ KURUYORUZ”
Buradan ilan ediyoruz ki biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz. Yarın il başkanlarımızla, milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partiyi hep birlikte kuruyoruz.
Kimse belediye başkanına, belediye meclisine 'vay efendim sen niye geçmedin' demesin. 'Özgür Özel'le birlikte değilim' demeyen herkes emin olun ki bizimle birliktedir. Herkes bilsin ki ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı… Ben onlarla değilim' diyen diyebilir. Bu lafı duymadığınız herkes bizimle birliktedir, iktidar yürüyüşündedir."
Özel, yeni partinin ismini ise açıklamadı.
ŞİMDİ NE OLACAK?
Özgür Özel'in haftanın kalanında bir dizi görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor, ilk olarak kendi dönemindeki il başkanlarıyla bir araya geleceği bildiriliyor.
Öze'in daha sonra, yine kendi genel başkanlık dönemindeki Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle toplantılar yapması bekleniyor.
Kulislere yansıyanlara göre Özel, yeni partinin kuruluş dilekçesini, 27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verecek.
Partinin adının “Yeni Parti” olacağı, Kurucular Kurulu’nun ise ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşturulacağı ifade ediliyor.
80 MİLLETVEKİLİ İDDİASI
Özel ve ekibi, kurulacak partinin yeni ana muhalefet partisi olmasını hedefliyor. Bunun için CHP'li 135 milletvekilinden en az 68'inin yeni partiye geçmesi gerekiyor.
Kulislerde kuruluş aşamasına katılacak vekillerin sayısının 80 olduğu ileri sürülüyor.
Özel de CHP Grup Başkanı olarak yaptığı son konuşmada “Türkiye'nin yeni ana muhalefet partisi olacaklarını” söyledi.
Kılıçdaroğlu’na yakın isimler ise Özel’i destekleyen vekil sayısının mevcut vekillerin yarısını geçmeyeceğini, sonradan yeni katılımlar olmasının da beklenmediğini ifade ediyor.
YARGITAY'DAKİ DÖRT SENARYO
Özel ve ekibinin yeni parti için harekete geçme kararı almasına neden olan gelişme ise, Yargıtay'ın “mutlak butlan” kararına ilişkin itirazları içeren dosyayı sonbaharda gündemine alacak olmasıydı.
Dosyanın eylül ayında öncelikle usul yönünden ele alınması bekleniyor.
İstinaf mahkemesinin mutlak butlan ve görevden uzaklaştırma kararı verip veremeyeceğine, kurultayın iptalini gerektirecek ölçüde hukuka aykırılığın bulunup bulunmadığına bakılacağı ifade ediliyor.
Buradan çıkabilecek kararlar ise dört maddede özetleniyor:
1) Eğer Yargıtay istinafın hükmünü hukuka uygun bulursa onayabilir. Mutlak butlan kararı ve Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve dönmesi hukuken kesinleşir.
2) İstinafın hukuki değerlendirmesi hatalı bulunursa karar bozulur, dosya yeniden incelenmek üzere geri gönderilir.
3) Yönetimin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin tedbir kararı hukuka aykırı bulunurken kurultayın iptali yönündeki değerlendirme yerinde görülebilir.
4) Temyiz yetkisi, görev veya yargılama usulüne ilişkin eksiklikler tespit edilebilir, dosya esasa girilmeden bozulabilir.