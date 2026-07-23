Özgür Özel ve ekibi yeni parti için ilk somut adımı attı

Özgür Özel'in yakın çalışma arkadaşları arasında yer alan İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, genel merkez binası için masaya oturduklarını duyurdu.

Emre, “Biz binayla ilgili bir görüşme gerçekleştirdik ve bununla birlikte bir ön anlaşma yaptık." dedikten sonra ayrıntıları şöyle aktardı:

"O ön anlaşmayı yaparken de şunu söyledik: Partimizin kuruluşuyla birlikte resmi olarak adres göstereceğiz ve ilk aylık kira ödemesini ekim ayında başlatacak şekilde bu süre zarfına kadar da parti kurulmuş, bağış almış olacak ve o şekilde karşılayacağız.

“İLK DÖNEMİN KİRASI BAĞIŞLARLA ÖDENECEK”

Biliyorsunuz burada yasal olarak bir sınır var yıllık. 648 bin lira olması lazım bir kişinin bağışlayabileceği en yüksek miktarın. Bunu şöyle planladık: İlk aşama kurulduktan sonra bağışlar almaya üyelerle birlikte buna devam edeceğiz.

Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte gerek işte ilk dönemin kirasının ödenmesi bakımından bu bağışlar yapılacak açık bir şekilde. Çünkü bunun Türkiye'de şeffaf bir şekilde yapılması lazım.”