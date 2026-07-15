Özgür Özel yeni parti için tarih verdi. "Genel kabul gören bir isim var"

CHP'de iki taraf arasında gerilim sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özel'e bir çağrıda bulunmuştu.

TV100 yayınında konuşan Kılıçdaroğlu, Özel için, "Partiden ayrılmasına gerek yok." demişti. Özel'in hangi gerekçeyle partiden ayrıldığını soran Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:

"- Parti içinde mücadele edebilir. Ama parti içinde paralel yapı olmaz. 'Herkes gelsin bana tabi olsun' diye bir şey yok. Paralel yapılar kurmak doğru değil."