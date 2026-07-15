Özgür Özel yeni parti için tarih verdi. "Genel kabul gören bir isim var"
15.07.2026 12:31
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yeni parti hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Özel, "İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor." dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, yeni parti konusunda açıklamalarda bulundu.
Sözcü TV yayınına katılan Özel, yeni parti konusunda temmuz sonu, ağustos ayı başı gibi adım atılacağını söyledi.
YENİ PARTİ'NİN ADI NE OLACAK?
Özel, yeni partinin adının ne olacağına da değindi. Bu konu üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirten Özel, "İsmi millet belirliyor, ben henüz belirlemedim. İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor." dedi.
Özel, partinin ismi konusunda "Şimdilik yeni parti diyelim" ifadesini kullandı.
"HUKUKİ MÜCADELE VERİYORUZ"
CHP'deki mutlak butlan sürecinde yargı aşamasının devam ettiğine dikkat çeken Özel, "20 Temmuz elbette bekleniyor. Biz hukuki mücadele de veriyoruz." dedi.
Yargıtay'daki dava sürecini de anımsatan Özel, "Bir hafta 15 günlük iş. Onsan sonra MYK'yı toplayıp bir karar vereceğiz." dedi.
KRİTİK TARİH 20 TEMMUZ
Özel kanadının yeni parti hazırlıkları bir süredir sürüyor.
Partinin kuruluş dilekçesinin hazır olduğu, ancak zamanlama olarak 20 Temmuz'un beklendiği belirtiliyor.
Bahse konu tarihte adli tatil başlıyor ve Yargıtay'daki başvurunun bu güne kadar bir karara bağlanmaması, sürecin eylül ayına kadar rafta kalması anlamına geliyor.
YARGITAY'DAN ÇIKABİLECEK DÖRT SENARYO
Özgür Özel’in temyiz başvurusu Yargıtay’a ulaştığında 3. Hukuk Dairesi’nde görülecek ancak “süre” ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme bulunmuyor.
Adli tatilin başlayacak olması nedeniyle "20 Temmuz" öne çıkıyor. Başvurunun bu tarihten önce mi ele alınacağı, yoksa ağustos ayı sonrasına mı kalacağı bilinmiyor.
Dosyanın Yargıtay’da öncelikle usul yönünden ele alınması bekleniyor.
İstinaf mahkemesinin mutlak butlan ve görevden uzaklaştırma kararı verip veremeyeceğine, kurultayın iptalini gerektirecek ölçüde hukuka aykırılığın bulunup bulunmadığına bakılacağı ifade ediliyor.
Buradan çıkabilecek kararlar ise dört maddede özetleniyor:
1) Eğer Yargıtay istinafın hükmünü hukuka uygun bulursa onayabilir. Mutlak butlan kararı ve Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve dönmesi hukuken kesinleşir.
2) İstinafın hukuki değerlendirmesi hatalı bulunursa karar bozulur, dosya yeniden incelenmek üzere geri gönderilir.
3) Yönetimin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin tedbir kararı hukuka aykırı bulunurken kurultayın iptali yönündeki değerlendirme yerinde görülebilir.
4) Temyiz yetkisi, görev veya yargılama usulüne ilişkin eksiklikler tespit edilebilir, dosya esasa girilmeden bozulabilir.
KILIÇDAROĞLU: ÖZEL'İN AYRILMASINA GEREK YOK
CHP'de iki taraf arasında gerilim sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özel'e bir çağrıda bulunmuştu.
TV100 yayınında konuşan Kılıçdaroğlu, Özel için, "Partiden ayrılmasına gerek yok." demişti. Özel'in hangi gerekçeyle partiden ayrıldığını soran Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:
"- Parti içinde mücadele edebilir. Ama parti içinde paralel yapı olmaz. 'Herkes gelsin bana tabi olsun' diye bir şey yok. Paralel yapılar kurmak doğru değil."