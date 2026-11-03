Özgür Özel'den Emir Sarıgül'ün 600 bin dolar iddiasına yanıt

Mustafa Sarıgül'un oğlu Emir Sarıgül , geçen haftalarda kara para soruşturmasında tutuklanmıştı.

Kendisi ve ailesi hakkında kara para aklama suçlamasıyla soruşturma başlatılan ve cinsel saldırı suçlamalarıyla da karşı karşıya kalan Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi.

Oğlu Emir Sarıgül, cezaevinde verdiği ek ifadede Yeni Parti’nin kuruluş aşamasında, Genel Başkan Özgür Özel’e ait aracın arka kısmına 250 bin dolar bırakıldığını, sonra da parti otobüsü için bir restoran çıkışında 250 bin dolar verildiğini öne sürdü.

Ayrıca Emir Sarıgül, babasının kendisinden Özel'e hediye olarak iki adet atkı almasını söylediğini ve aldığı atkılarla birlikte kutuların içine konulan 100 bin doların Özel'e verildiğini iddia etti.