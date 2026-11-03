Özgür Özel'den Emir Sarıgül'ün 600 bin dolar iddiasına yanıt
03.11.2026 14:30
Kara para soruşturmasında tutuklanan Emir Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül'ün Yeni Parti lideri Özgür Özel'e 600 bin dolar para verdiğini öne sürmüştü. Özel, parayla işinin olmadığını savundu.
Mustafa Sarıgül'un oğlu Emir Sarıgül, geçen haftalarda kara para soruşturmasında tutuklanmıştı.
Kendisi ve ailesi hakkında kara para aklama suçlamasıyla soruşturma başlatılan ve cinsel saldırı suçlamalarıyla da karşı karşıya kalan Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi.
Oğlu Emir Sarıgül, cezaevinde verdiği ek ifadede Yeni Parti’nin kuruluş aşamasında, Genel Başkan Özgür Özel’e ait aracın arka kısmına 250 bin dolar bırakıldığını, sonra da parti otobüsü için bir restoran çıkışında 250 bin dolar verildiğini öne sürdü.
Ayrıca Emir Sarıgül, babasının kendisinden Özel'e hediye olarak iki adet atkı almasını söylediğini ve aldığı atkılarla birlikte kutuların içine konulan 100 bin doların Özel'e verildiğini iddia etti.
“ÖZGÜR ÖZEL'İN PARAYLA İŞİ OLMAZ”
Özgür Özel, partisinin grup toplantısında bu iddialara sert tepki gösterdi.
"Çok gerilere gidin, üniversiteye gidin, Manisa'da görev yapmış tüm valilere ve emniyet müdürlerine Özgür Özel ne yapmaz? diye sorun." diye konuşan Yeni Parti Genel Başkanı, "Özgür Özel'in parayla işi olmaz. Bunun dışında bir şey duyamazsınız." diyerek tepkisini dile getirdi.
“AKIL DIŞI İDDİALAR”
Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre de dün düzenlendiği basın toplantısında Emir Sarıgül'ün savcılıktaki ifadesinde, babası Mustafa Sarıgül'ün Yeni Partiye yönelik harcamalar kapsamında Özgür Özel'e farklı tarihlerde yüksek miktarda para verdiğine yönelik iddialarını reddettiklerini bildirmişti.
Bu iddialara yönelik suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayan Emre, "Sürekli göz önünde olan bir insanla yemek yiyorsunuz, milletvekilleri ve korumanın olduğu bir yerde. Hiç kimse görmeyecek, hiçbir kamera çekmeyecek, kutuyu götürüp arabaya koyacaksınız. Akıl dışı iddialar bunlar." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Zeynel Emre ayrıca, Emir Sarıgül'ün iddiası üzerine Yeni Parti'nin otobüs kiralama faturası ve Mustafa Sarıgül'ün istifasına ilişkin belgeleri de göstermişti.
SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?
Dosya iki Alman vatandaşının ihbarı üzerine açılmış; müştekiler, şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı kara paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürmüşlerdi. Alman vatandaşları, konuyla ilgili belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e teslim ettikten sonra da tehdit edildiklerini iddialarına eklemişlerdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu ifadelerin ardından soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açılamada müştekilerin, "80 milyon euro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon euroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar euroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon euro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.
Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklanmış, Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamındaki bir diğer operasyonda yakalanan Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı tutuklanmış, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştı. Devam eden soruşturmada Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı'nın da tutuklanmasına karar verilmişti.
İSTİFA ETMİŞTİ
“Partisini soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak için istifa kararı aldığını” söyleyen Sarıgül, "Söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar Yeni Parti üyeliğinden istifa ediyorum." demişti.
Sarıgül, geçen günlerde istifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na vermiş; Yeni Parti'nin sandalye sayısı 90'a düşmüştü.
SARIGÜL HAKKINDAKİ İDDİALAR
Kara para aklama soruşturması sürerken Sarıgül hakkında da cinsel saldırı iddiaları ortaya atıldı.
Koruması, savcılık ifadesinde siyasi nüfuz, ekonomik sebepler ve ailesine zarar gelebileceği korkusuyla bugüne kadar Mustafa Sarıgül'den şikayetçi olamadığını öne sürdü, kendisi gibi başka mağdurlar olduğunu iddia etti.
Bir başka iddia da Sarıgül'ün belediye başkanlığı döneminde imar usulsüzlüğü üzerinden milyar dolarlık haksız kazanç elde ettiği yönünde.
Soruşturmaya dahil edilen bir gizli tanık, Mustafa Sarıgül’ün o dönem dev projelerin imar süreçlerinden milyar dolarlık rüşvet geliri elde ettiğini ve bu paranın Altınbaş ailesi aracılığıyla sisteme sokulduğunu öne sürdü.
Gizliği tanık imar işlemlerinden elde edilen kayıt dışı gelirlerin gayrimenkul ve turizm yatırımları üzerinden aklandığını savundu ve Sarıgül ailesinin Antalya'daki lüks otelde yüzde 50 gizli ortaklığının bulunduğunu iddia etti.
TOPLAM 28 TUTUKLU VAR
16 Ekim'de başlayan soruşturma sürerken bugüne kadar 28 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.