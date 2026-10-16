Özgür Özel'e yakın isimler aylardır tartışılıyordu. CHP'de 48 kişi ihraç edildi

CHP'de istinaf mahkemesinin “mutlak butlan” kararıyla başlayan, Özgür Özel ve beraberindekilerin Yeni Parti'yi kurmasıyla boyutlanan süreçte bir gelişme daha yaşandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık görevine dönmesiyle oluşturulan CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), aralarında Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi, Selin Sayek Böke, Kerim Rota, Sevgi Kılıç, Serkan Özcan gibi Özel'e yakın isimlerin de bulunduğu 48 kişinin ihraç edilmesine karar verdi.

Bu isimler şöyle sıralandı:

Ali Abbas Ertürk,

Asiye Ergül,

Aylin Nazlıaka,

Bahattin Bahadır Erdem,

Barış Övgün,

Bedirhan Berk Doğru,

Berk Kılıç,

Burcu Mazıcıoğlu,

Canan Taşer,

Cansel Çiftçi,

Ecevit Keleş,

Elif Leyla Gümüş,

Emine Uçak Erdoğan,

Güldem Atabay,

Hikmet Erbilgin,

İlhan Cihaner,

Kerim Rota,

Kübra Gökdemir,

Mahir Yüksel,

Melisa Uğraş,

Meryem Gül Çiftçi Binici,

Nazan Güneysu,

Ozan Işık,

Önder Kurnaz,

Polat Şaroğlu,

Selin Sayek Böke,

Sercan Çığgın,

Serkan Özcan,

Sevgi Kılıç,

Sinem Kırçiçek,

Tolga Sağ,

Turgay Özcan,

Uğurcan İrak,

Uygar Parçal,

Yalçın Karatepe,

Zeliha Aksaz Şahbaz,

Tuğçe Hilal Özkan,

Yankı Bağcıoğlu,

Baran Seyhan,

Emre Kartaloğlu,

Emre Yılmaz,

Pınar Uzun Okakın,

Oya Ünlü Kızıl,

Deniz Çakır,

Remzi Kazmaz,

Oğuzhan Cenan,

Aysemin Gülmez,

Mesut Kırşanlı.