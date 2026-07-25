Yeni Parti'de Özgür Özel'in A Takımı belli oldu
25.07.2026 12:56
Son Güncelleme: 25.07.2026 13:30
CHP'den istifa eden 91 milletvekilinin kurduğu Yeni Parti'de Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin belirlenmesi sonrası bir gelişme daha yaşandı. Oy birliğiyle genel başkan seçilen Özgür Özel'in A Takımı belli oldu.
İstinaf mahkemesinin “mutlak butlan” kararı sonrası sert tartışmaların yaşandığı CHP'de dün bir dönem sona erdi.
Söz konusu hükmün ardından Genel Başkanlık görevinden alınan, sonrasında milletvekilleri tarafından Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, olağanüstü kurultay taleplerinin karşılanmaması üzerine 91 milletvekiliyle birlikte istifa etti ve Yeni Parti'yi kurdu.
Kuruluş dilekçesi dün itibariyle İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi.
Partinin yönetim kademesi akşam saatlerinde şekillenmeye başladı. Özgür Özel, oy birliğiyle genel başkanlığa seçildi. Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de netleşti.
Bugünse “A Takımı” olarak nitelenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belli oldu
- Genel Sekreter: Yunus Emre
- Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin
- İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan
- Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün
- Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan
- Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu
- Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer
- Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman
- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre
PARTİ MECLİSİ VE YÜKSEK DİSİPLİN KURULU'NDA KİMLER VAR?
Anadolu Kulübü'ndeki toplantıda Ahmet Tuna Soydemir, Ali Güvenbaş, Buse Batyar, Bülent Yücetürk, Deniz Orhon, Emin Anıl Koç, Emresan Dalveren, Ezgi Rahime Taşdemir, Gülsemin Kaya, Işıl Name Evgin, Kubilay Cem Baran Fırat, Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Mete Doğukan Beyaz, Ural Baysal ve Ziya Gökalp Koca, Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) seçilmişti.
Parti Meclisi (PM) ise şu isimlerden oluşmuştu:
- Ahmet Tuncay Özkan, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Ali Gökçek, Aliye Timisi Ersever, Aliye Coşar, Asu Kaya, Aşkın Genç, Ayça Taşkent, Ayhan Barut, Aykut Kaya, Aylin Yaman, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Barış Karadeniz, Bekir Başevirgen, Bilal Bilici, Bülent Tezcan, Cavit Arı, Cemal Enginyurt, Cumhur Uzun, Deniz Yavuzyılmaz,
- Deniz Yücel, Doğan Demir, Ednan Arslan, Elvan Işık Gezmiş, Ensar Aytekin, Evrim Karakoz, Evrim Rızvanoğlu Emir, Eylem Ertuğ Ertuğrul, Fahri Özkan, Fethi Açıkel, Gamze Taşcıer, Gizem Özcan, Gökçe Gökçen, Hasan Öztürk, Hikmet Yalım Halıcı, İbrahim Arslan, İsmail Atakan Ünver, İsmet Güneşhan, İzzet Akbulut, Kayıhan Pala, Mahmut Tanal, Mehmet Tahtasız, Mehmet Salih Uzun, Melih Meriç, Metin İlhan, Murat Bakan, Murat Çan,
- Mustafa Erdem, Mustafa Sarıgül, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Mühip Kanko, Nail Çiler, Namık Tan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Okan Konuralp, Orhan Sümer, Özgür Ceylan, Gökan Zeybek, Özgür Erdem İncesu,
- Reşat Karagöz, Servet Mullaoğlu, Seyit Torun, Sibel Suiçmez, Suat Özçağdaş, Süleyman Bülbül, Süreyya Öneş Derici, Şeref Arpacı, Tahsin Ocaklı, Talat Dinçer, Talih Özcan, Türkan Elçi, Uğur Bayraktutan, Ulaş Karasu, Utku Çakırözer, Ümit Özlale, Yaşar Tüzün, Yunus Emre, Yüksel Taşkın ve Zeynel Emre.
Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba ise açıklanan Parti Meclisi listesinde yer almadı.
Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın yeni grup başkanvekilleri oldu.
"ANA MUHAEFET" OLDULAR
Özel ve ekibi, başından bu yana yeni partinin Meclis'teki yeni ana muhalefet partisi olmasını hedefliyordu. Bunun için CHP'li 135 milletvekilinden en az 68'inin yeni partiye geçmesi yetiyordu.
Kılıçdaroğlu’na yakın isimler ise Özel’i destekleyen vekil sayısının mevcut vekillerin yarısını geçmeyeceğini, sonradan yeni katılımlar olmasının da beklenmediğini ifade ediyordu.
Gelinen aşamada CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 44'e düşmüş oldu. Yeni Parti ise AK Parti'den sonraki en yüksek vekil sayısına ulaşarak “ana muhalefet partisi” konumuna yükseldi.
Yeni sandalye dağılımı şöyle oldu:
AK Parti: 277
Yeni Parti: 91
DEM Parti: 56
MHP: 46
CHP: 44
İYİ Parti: 29
Yeni Yol Partisi: 20
Bağımsız Milletvekili: 11
HÜR Dava Partisi: 4
Yeniden Refah Partisi: 4
Türkiye İşçi Partisi: 3
Demokratik Bölgeler Partisi: 2
EMEK Partisi: 2
Saadet Partisi: 1
Demokratik Sol Parti: 1
Demokrat Parti: 1
YENİ PARTİ KURULURKEN CHP'DE NELER YAŞANDI?
Genel Merkez bu “ayrılık” kararını başından bu yana desteklemiyor, “mücadelenin CHP çatısı altında sürmesi gerektiğini” savunuyordu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce katıldığı bir televizyon programında Özgür Özel için şunları söylemişti:
“Partiden ayrılmasına gerek yok. Parti içinde paralel yapı olmaz. Parti içinde mücadele edilir. Beni sevebilirler de sevmeyebilirler de. CHP’li vekillerin ve il başkanlarının temel özelliği kendi özgür iradeleriyle karar verirler.
Mahkemenin butlan kararı vermesi işin içine paranın girmiş olmasındandır. Kimse bu parayı veya yolsuzluğu konuşmuyor. Herkes mutlak butlan kararını konuşuyor.
Özgür Özel gitmesin, gerekirse parti içinde mücadele etsin ama paralel yapı olmaz. Paralel yapı nerede olurdu? Buna şimdilik bir şey demiyorum. Arkadaşları da uyaracağım. Böyle bir şey olmaz. Gidip illeri, ilçeleri gezersiniz. Kendinize oy istersiniz. Bunlar olağandır. Ama ayrı yapılar kurmak olağan değildir. Belki arkadaşlar ön kabulle bunu yaptılar ama zaman geçtikçe bunun düzeleceğini düşünüyorum."
“BENİM SİYASET ANLAYIŞIM BU”
Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti'nin kuruluşu sırasında dikkati çeken bir mesaj yayınladı.
"Benim görevim, toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir." diyen Kılıçdaroğlu, "Çöpten kâğıt toplayan insanların da, mesai saati gözetmeksizin tarlada alın teriyle geçimini sağlayan insanların da sorunlarını çözmek için yola çıktım." ifadelerini kullandı.
Paylaşımına bir video da ekleyen Kılıçdaroğlu, "Benim siyaset anlayışım budur." notunu düştü.
MİLLETVEKİLLERİNİ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI
Kılıçdaroğlu, pazar günü milletvekilleriyle bir araya gelecek. Toplantı Genel Merkez'de düzenlenecek ve saat 15.00'te başlayacak:
“Yaşanan son siyasi gelişmelerin değerlendirilmesi adına tüm milletvekillerimizle toplantı gerçekleştirilecektir. Arkadaşlarımızın eksiksiz katılımı önemlidir.”
Vekillerin akşam saatlerinde de en düşük emekli maaşıyla ilgili teklifin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'na katıldığı görüldü.
SOSYAL MEDYA HESABI TARTIŞMASI
Kuruluş dilekçesinin verilmesi sonrası CHP'de gündeme gelen bir başka konu da “sosyal medya hesabı” oldu.
Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, Yeni Parti'nin X (eski adıyla Twitter) hesabının CHP'nin TBMM Grubu'na ait resmi sosyal medya hesabı olduğunu savundu.
Demir, ekran görüntülerinin de yer aldığı paylaşımda "Söz konusu hesapta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ait geçmiş paylaşımlar halen yer almaktadır, kamuoyunun bilgilerine sunulur" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Yeni Parti'ye katılmayan bazı milletvekilleri, bu kararlarının gerekçeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
GENEL MERKEZ BİNASININ KİRASI NASIL KARŞILANACAK?
Yeni parti için ilk somut adımsa üç gün önce atıldı.
Özgür Özel'in yakın çalışma arkadaşları arasında yer alan İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, genel merkez binası için masaya oturduklarını duyurdu.
Emre, “Biz binayla ilgili bir görüşme gerçekleştirdik ve bununla birlikte bir ön anlaşma yaptık." dedikten sonra ayrıntıları şöyle aktardı:
"O ön anlaşmayı yaparken de şunu söyledik: Partimizin kuruluşuyla birlikte resmi olarak adres göstereceğiz ve ilk aylık kira ödemesini ekim ayında başlatacak şekilde bu süre zarfına kadar da parti kurulmuş, bağış almış olacak ve o şekilde karşılayacağız.
Biliyorsunuz burada yasal olarak bir sınır var yıllık. 648 bin lira olması lazım bir kişinin bağışlayabileceği en yüksek miktarın. Bunu şöyle planladık: İlk aşama kurulduktan sonra bağışlar almaya üyelerle birlikte buna devam edeceğiz.
Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte gerek işte ilk dönemin kirasının ödenmesi bakımından bu bağışlar yapılacak açık bir şekilde. Çünkü bunun Türkiye'de şeffaf bir şekilde yapılması lazım.”
BAHÇELİ'NİN MESAJI İÇİN "İYİ NİYET BEYANI" YORUMU
Gelişmelere ilişkin dikkati çeken bir başka çıkış da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelmişti. Bahçeli, yeni partinin de Hazine yardımından milletvekili sayısı oranında pay alması gerektiğini söylemişti:
“2026 yılında Hazine'den CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan, CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında yeni partiye pay aktarılması etik olanıdır.”
NTV Muhabiri Uğraş Bingöl, bu sözlerin yeni parti cephesinde “iyi niyet beyanı” olarak yorumlandığını aktardı.
Bingöl, ayrıntıları şöyle paylaştı:
“Yasal altyapısı olmadığı için bu işin oluru olmadığını görüyorlar. Sadece iyi niyet beyanı olarak algılandığını belirtelim. Zaten sahada da bazı videolar paylaşıyorlardı. Çok sayıda bağış yapmak isteyen insan var. Bu insanların getireceği bağışlarla yollarına devam edeceklerini düşünüyorlar. Özgür Özel ve kurmaylarının en son düşündükleri şeyin bu olduğunu söyleyebilirim.”