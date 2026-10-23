Palamut balıkçıları korkuttu. "Önüne ne gelirse yiyor, Karadeniz'i bitirdi"

Bu sezon yaşanan palamut bolluğunun önceki yıllara göre çok daha fazla olduğunu belirten Malkoç, "Havaların sıcak gitmesinin de palamuda etkisi oldu. Tam kış olmadı. Ara sıra bazı sezonlarda palamut bol oluyordu ama böyle bol olmuyordu. Marmara'da ve Karadeniz'de 4-5 sene önce yine bolluk olmuştu ama böyle bol olmadı. Doğu Karadeniz'de her tarafta palamut var. Giresun'dan Hopa'ya kadar var. Şimdi tekrar batıya dönecek. Dönüş başlayınca da her yerde palamut olacak" dedi.

Palamutların diğer deniz canlıları üzerindeki etkisine de değinen Malkoç, "Palamut, Karadeniz'i bitirdi, denizde hiçbir şey kalmadı. İstavriti de yedi. Palamudun önünde hiçbir şey kalmıyor. En obur balık palamut. Mezgit, yengeç, çinakop yavrularını bile yiyor. Bir an önce Karadeniz'den bu balıkların tutulması gerekiyor. Buzhaneler doldu. Bu her sene böyle olmaz. Halkımız da bunları alıp evinde saklasın. Palamut her zaman yenir. Bu Allah'ın bir lütfu" dedi.