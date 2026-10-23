Palamut balıkçıları korkuttu. "Önüne ne gelirse yiyor, Karadeniz'i bitirdi"
23.10.2026 12:06
Son Güncelleme: 23.10.2026 12:15
Uzmanlar, Karadeniz'deki palamut bolluğunun diğer deniz canlılarını tehdit ettiğini belirterek avcılığın ve tüketimin artırılması çağrısında bulundu.
"DÜNYADA BALIK TÜKETİMİNDE ÇOK GERİDEYİZ"
Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanırken, Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, artan palamut popülasyonunun diğer deniz canlıları üzerindeki etkisine dikkat çekti. Malkoç, tanesi 30 ila 50 TL arasında satılan palamutların avlanarak uygun fiyatlarla tüketiciye ulaştırılması gerektiğini söyledi.
Karadeniz'in doğusuna göç ettikten sonra yeniden İstanbul Boğazı yönüne hareket eden palamut sürüleri, balık tezgâhlarında fiyatların düşmesini sağladı. Ancak bolluk, balıkçılar arasında diğer türlerin azalabileceği endişesini de beraberinde getirdi.
Palamutların mezgit, istavrit, çinakop ve çeşitli kabuklularla beslendiğini belirten Malkoç, diğer deniz canlılarının korunabilmesi için avcılığın artırılması gerektiğini savundu.
Denizdeki palamut miktarının oldukça yüksek olduğunu ifade eden Malkoç, "Denizde palamut bol. Denizden bu palamudun bir an önce tutulması lazım. Çünkü tutulmasa denizde ne balıkçıya başka bir şey bırakır ne de başka bir şey. Palamut, zanayı (yengeç), pavuryayı bile yedi. Palamut o kadar bol ki bir an önce tutulup ucuz fiyata satılması lazım. Palamudun tanesi şu anda bolluktan 30 TL ile 50 TL arasında satılıyor" dedi.
"BALIK BOL DEĞİL, TÜKETİM AZ"
Balık tüketiminin, avcılığa oranla geride olduğuna dikkat çeken Atıf Malkoç, "Bazı birlikler balık tutulmasının azaltılmasını söylüyor. Biz ona katılmıyoruz. Kota gelmesi lazım. İnsanları balık yemeye alıştırmamız lazım. Çoğu insan da balık yemiyor. Dünyada balık tüketiminde çok gerideyiz. Kişi başına tüketilen balık az olduğundan sıkıntı oluşuyor. ‘Balık çok' görüşünden ziyade millet balık yemiyor. Eskiden bu balık tuzlanırdı, yazın da yenirdi. 20-30 sene önce bu balıklar teneke teneke, 50 teneke tuzlanırdı. Balık bol olduğu zaman böyle yaparlardı. Çiroz olarak da tüketirdik. Tuzlu palamudun da gayet tüketilebileceğini düşünüyorum" dedi.
"PALAMUT DİĞER BALIK TÜRLERİNİ TEHDİT EDİYOR"
Bu sezon yaşanan palamut bolluğunun önceki yıllara göre çok daha fazla olduğunu belirten Malkoç, "Havaların sıcak gitmesinin de palamuda etkisi oldu. Tam kış olmadı. Ara sıra bazı sezonlarda palamut bol oluyordu ama böyle bol olmuyordu. Marmara'da ve Karadeniz'de 4-5 sene önce yine bolluk olmuştu ama böyle bol olmadı. Doğu Karadeniz'de her tarafta palamut var. Giresun'dan Hopa'ya kadar var. Şimdi tekrar batıya dönecek. Dönüş başlayınca da her yerde palamut olacak" dedi.
Palamutların diğer deniz canlıları üzerindeki etkisine de değinen Malkoç, "Palamut, Karadeniz'i bitirdi, denizde hiçbir şey kalmadı. İstavriti de yedi. Palamudun önünde hiçbir şey kalmıyor. En obur balık palamut. Mezgit, yengeç, çinakop yavrularını bile yiyor. Bir an önce Karadeniz'den bu balıkların tutulması gerekiyor. Buzhaneler doldu. Bu her sene böyle olmaz. Halkımız da bunları alıp evinde saklasın. Palamut her zaman yenir. Bu Allah'ın bir lütfu" dedi.