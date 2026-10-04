Palamut büyüdü, yağlandı. Fiyatı da tezgahta arttı

Balıkçı esnafından Ahmet Çoğalmış, sezonun palamut açısından oldukça iyi başladığını belirterek, balığın halen bol şekilde avlandığını söyledi. Sezon başından bu yana palamutta artış ivmesinin devam ettiğini ifade eden Çoğalmış, tezgahlardaki palamutların da büyüdüğünü dile getirdi. Çoğalmış, "Palamut bu sezon bol başladı. Halen o şekilde avlanmaya devam ediyor. Sezon başından beri palamutta artış ivmesi var. Tezgahlarda olan palamut da kilolandı, daha da büyüdü. Sezon başındaki gibi yarım kiloluk palamutlar yok. Tanesi bir kiloya kadar çıktı. Bundan sonra da daha bol olur. Palamudun yağlandığını da söyleyebiliriz" dedi.