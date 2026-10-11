Pastırma sıcakları bitiyor. Yeni haftada serin ve yağışlı hava etkili olacak
11.10.2026 10:22
Pastırma sıcaklarının yaşandığı İstanbul'a serin ve yağışlı bir hava gelecek. Sıcaklık hafta başından itibaren düşmeye başlayacak.
Neredeyse hafta boyunca etkili olan pastırma sıcaklıkları bitiyor, artık yazdan kalma değil kışa doğru gidilen günler geliyor.
Pastırma sıcakları bugün ve yarın gün içinde de etkisini sürdürecek. Ancak pazartesi akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da sıcaklık düşecek, 3 gün yağmur yağacak.
Yarın havanın parçalı ve çok bulutlu olduğu İstanbul'da sıcaklık 24 dereceye kadar ulaşacak.
SICAKLIK 8 DERECE DÜŞECEK
İstanbul'da salı, çarşamba ve perşembe günleri ise gök gürültülü sağanak yağmurlu bir hava etkili olacak. Sıcaklığın 25 derecelere ulaştığı megakente perşembe günü termometreler 17 dereceyi gösterecek.
Cuma ve cumartesi günü hava açık ama sıcaklık düşük olacak.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin az bulutlu ve açık, güney kesimler parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kayseri'nin güneyi, Niğde, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey ve İç Ege ile Batı Karadeniz’de pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarındaysa bugün önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Bursa 28, Çanakkale 27, İstanbul 25 derece.
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
İzmir 28, Denizli 28, Manisa 29 derece.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana 33, Burdur 26, Hatay 30 derece.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri’nin güneyi ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara, Çankırı ve Eskişehir 26 derece.
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Bolu 26, Kastamonu 25, Zonguldak 24 derece.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya 29, Samsun 25, Trabzon 24 derece.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Malatya ve Elazığ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum ve Kars 19, Malatya 23 derece.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır 28, Mardin 26, Siirt 27 derece.
YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji'den tarafından yayımlanan son tahminlere göre yurda yeni bir yağışlı hava sistemi giriş yapacak.
Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar salı gününden itibaren azalarak güney ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altına düşecek.