Pastırma sıcakları bitiyor. Yeni haftada serin ve yağışlı hava etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin az bulutlu ve açık, güney kesimler parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kayseri'nin güneyi, Niğde, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey ve İç Ege ile Batı Karadeniz’de pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarındaysa bugün önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Bursa 28, Çanakkale 27, İstanbul 25 derece.

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

İzmir 28, Denizli 28, Manisa 29 derece.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana 33, Burdur 26, Hatay 30 derece.