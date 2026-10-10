Pastırma sıcakları kısa sürecek: İstanbul'a üç gün yağmur yağacak, sıcaklık 7 derece düşecek

Türkiye pastırma sıcaklarının etkisi altına girdi. Yurdun tamamında yazdan kalma bir gün yaşanıyor.

Pastırma sıcakları yarın da etkisini sürdürecek. Ancak yeni haftanın ilk gününde yeni bir yağışlı hava sistemi Türkiye'ye giriş yapacak.

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 25 dereceye kadar yükseldi. Megakent yarın da sıcak bir gün geçirecek.

Pazartesi günü Trakya'dan giriş yapması beklenen yağışlı hava sistemi, İstanbul dışında Trakya, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'yu etkisi altına alacak.