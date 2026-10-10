Pastırma sıcakları kısa sürecek: İstanbul'a üç gün yağmur yağacak, sıcaklık 7 derece düşecek
10.10.2026 15:36
Son Güncelleme: 10.10.2026 16:15
Pastırma sıcakları başladı. Bugün yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Ancak pastırma yazı kısa sürecek. Hava sıcaklığının 7 derece düşeceği İstanbul'a üç gün yağmur yağacak.
Türkiye pastırma sıcaklarının etkisi altına girdi. Yurdun tamamında yazdan kalma bir gün yaşanıyor.
Pastırma sıcakları yarın da etkisini sürdürecek. Ancak yeni haftanın ilk gününde yeni bir yağışlı hava sistemi Türkiye'ye giriş yapacak.
İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 25 dereceye kadar yükseldi. Megakent yarın da sıcak bir gün geçirecek.
Pazartesi günü Trakya'dan giriş yapması beklenen yağışlı hava sistemi, İstanbul dışında Trakya, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'yu etkisi altına alacak.
HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK
Salı gününden itibaren İstanbul'da da etkili olmaya başlaması beklenen yağmur hava sıcaklıklarını aniden düşürecek.
Trakya'da pazartesi günü 25-26 derecelere ulaşması beklenen hava sıcaklığı salı günü 16-17 dereceye gerileyecek. Aynı gün İstanbul'da hava sıcaklığı 20 dereceye düşecek.
Diğer bölgelerde de yaz değerlerine yakın seyreden hava sıcaklıkları düşmeye başlayacak. Salı günü Doğu Karadeniz sahili hariç tüm yurtta gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.
ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE DE YAĞMUR BEKLENİYOR
Yurdu etkisi altına alması beklenen gök gürültülü sağanak çarşamba ve perşembe günü de devam edecek.
Perşembe günü İstanbul'da beklenen hava sıcaklığı 18 derece. Aynı gün yurt genelinde de hava sıcaklıkları sonbahar değerlerine gerileyecek. Ankara 19, İzmir 20 derece olacak.
Doğu Anadolu'da hava sıcaklığının 15 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.