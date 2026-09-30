Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 2026 pastırma yazı tarihi belli oldu

Pastırma yazı, ortalama 3 ila 10 gün arasında sürüyor. Bazı yıllarda birkaç günle sınırlı kalırken, bazı dönemlerde iki haftaya kadar uzayabiliyor. 2026 yılında da pastırma sıcaklarının bölgesel olarak değişiklik göstermesi ve özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde daha belirgin hissedilmesi bekleniyor.