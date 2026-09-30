Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 2026 pastırma yazı tarihi belli oldu
30.09.2026 08:26
Pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağı, kışa girmeden son kez güneşin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.
Pastırma sıcakları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Güneşin yüzünü son kez cömertçe göstereceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı pastırma yazı dönemi yaklaşıyor.
Genellikle ekim ayının sonu ile kasım ayının ortası arasında yaşanan pastırma sıcaklarının 2026 yılı takvimi belli oldu. Peki, 2026 pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
2026 PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?
Meteorolojik verilere göre pastırma sıcakları genellikle Ekim sonu ile Kasım ortası arasında görülüyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde birkaç gün sürebilen bu sıcaklık artışı, 2026 yılında da 25 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında etkili olacağı öngörülüyor.
PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRER?
Pastırma yazı, ortalama 3 ila 10 gün arasında sürüyor. Bazı yıllarda birkaç günle sınırlı kalırken, bazı dönemlerde iki haftaya kadar uzayabiliyor. 2026 yılında da pastırma sıcaklarının bölgesel olarak değişiklik göstermesi ve özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde daha belirgin hissedilmesi bekleniyor.