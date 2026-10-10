Pastırma yazı başladı: Hava sıcaklığı 30 dereceye ulaşacak

Türkiye hafta sonu pastırma yazını yaşayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün yurt genelinde açık bir hava hakim olacak.

Tüm bölgelerin az bulutlu ve açık bir gün geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.