Pastırma yazı başladı: Hava sıcaklığı 30 dereceye ulaşacak
10.10.2026 08:19
Pastırma yazı bugün başlıyor. Bugün tüm yurtta güneş yüzünü gösterecek, yazdan kalma bir gün yaşanacak. Bazı şehirlerde hava sıcaklığı 30 dereceye ulaşacak.
Türkiye hafta sonu pastırma yazını yaşayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün yurt genelinde açık bir hava hakim olacak.
Tüm bölgelerin az bulutlu ve açık bir gün geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.
Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI 30 DERECEYE YAKLAŞACAK
İstanbul ve Ankara'da bugün hava sıcaklığı 25 derece olacak. İzmir'de ise sıcaklık 30 dereceye yaklaşacak. Akdeniz de yazdan kalma bir gün geçirecek.
Antalya 27, Adana ise 33 derece olacak. Karadeniz'de Zonguldak ve Bartın çevrelerinde hava sıcaklığı 28-30 derece bandında seyredecek.
Trabzon ve Rize 23 derece olacak. Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman çevrelerinde ise hava sıcaklığı 25-30 derece arasında olacak.
YAZ ETKİSİ PAZAR GÜNÜ DE DEVAM EDECEK
Pazar gününe gelindiğinde yurt genelindeki hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.
Tüm bölgelerde bulutlanma beklenirken, yalnızca Kayseri, Niğde çevreleri ile Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin'de gök gürültülü sağanak beklentisi var.
Pazar günü İstanbul'da hava sıcaklığının 24 derece olması bekleniyor. Aynı gün Ankara 25, İzmir 28, Antalya ise 30 derece olacak.
Haftanın son günü Adana'da 32, Diyarbakır'da 28 derece hava sıcaklığı bekleniyor.
PAZARTESİ GÜNÜ YAĞMUR VAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; yeni hafta ise gök gürültülü sağanakla başlayacak.
Tüm yurdu etkisi altına alması beklenen sağanak yağışın çarşamba gününe kadar süreceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren düşmesi bekleniyor.