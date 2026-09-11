Pazarda kilosu 15 TL, tarlada ücretsiz. "Gelsinler bedava alsınlar"

Üreticinin yaşadığı zorlu süreci ve tarladaki durumu anlatan Doğan Karahan, "Ekmek davasına, 'kazanırım' diyerek ekildi. Şimdi rezil olundu. Para etmedi; komisyona gönderildi, yine olmadı. 250 dönüm bu tarla, karpuz olduğu gibi kaldı. Sadece 7-8 araba sardı veya sarmadı, halimiz bu. Eş, dost, işçiler herkes birbirine söylüyor; 'Gidin, karpuz alın' diye. Komşu tarlalarda da bu şekilde karpuzunu bırakanlar var. Pazarda, markette 10-15 lira. Buraya gelsinler, bedava alsınlar. Hiç olmazsa ölmüşlerimizin ruhuna bir dua ederler, okurlar. Mal toplanamadı. Güzel bir verim var ama ne yazık ki kaderi kötü. Piyasa yok ki; komisyona gönderiyorsun, 'kazandım' derse para gönderecek, 'kazanmadım' derse bitti. O da yok, içler acısı bir durum var" dedi.