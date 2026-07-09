Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde olacak! Türkiye'nin savunma üssü Ay Yıldız Karargahı'nda sona doğru
09.07.2026 15:04
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarını tek çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı, Pentagon'un 3, NATO Karargahı'nın ise 4 katı büyüklüğünde olacak.
Türkiye savunmasının yeni karargahı Ay Yıldız Müşterek Karargahı olacak.
Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve bağlı birlikler 2028 yılından itibaren Ay Yıldız Müşterek Karargahı çatısı altında toplanacak.
BİN 680 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE
Milli Savunma Bakanlığı, Türk bayrağından ilham alınarak tasarlanan Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nın ayrıntılarını açıkladı.
Buna göre, karargah, toplam 12 milyon metrekare ile bin 680 futbol sahası büyüklüğünde alanda yer alıyor.
İNŞAATIN YARISI BİTTİ
Toplam 2 milyon metrekare inşaat alanı bulunan karargahın, 1 milyon metrekaresi bitti. Karargah tamamlandığında Pentagon'un 3, NATO Karargahı'nın 4 katı büyüklüğünde olacak.
Çevre duvarı 6,5 kilometre uzunluğunda olan karargahın, 3 bin 200 kişilik 5 konferans salonu, 1 yılda inşası tamamlanan 10 bin metrekare alana kurulu Yıldız binası, 6 bin 400 kapasiteli 6 kapalı otoparkı bulunuyor.
"1 MİLYON BİTKİ VE AĞAÇ"
Toplam 19 milyon metreküp kazı hacmi bulunan proje sonunda Keops Piramidi'nin yaklaşık hacmi olan 2 milyon metreküp beton, Eyfel Kulesi'ndeki çeliğin 22 katına denk gelen 125 bin ton çelik kullanılmış olacak. Alanda, 25 kilometre kışla içi yol uzunluğu bulunacak.
Ayrıca, Londra Hyde Park'ın 1,5 katı büyüklüğünde 1 milyon bitki ve ağaç, 2 milyon metrekare yeşil alan, 44 bin 800 kilometre kablo, 168 bin aydınlatma, 25 bin fiber optik kablo kapasitesi de yerleşkede bulunacak.
Karargan açılıştan önce önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla inşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda NATO Savunma Bakanlarına resepsiyon verdi.
İNŞASI 2021 YILINDA BAŞLADI
Ay Yıldız Müşterek Karargâhı'nın inşası 30 Ağustos 2021 yılında başladı.
İnşa süreci devam eden karargah, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarını aynı tesiste bir araya getirecek.
Karargah, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarını aynı tesiste bir araya getirecek.
Kamuoyunda Ay Yıldız Projesi olarak da adlandırılan proje ile bir yandan etkin, süratli koordinasyon sağlanması diğer taraftan zamandan, enerjiden ve iş gücünden önemli bir tasarruf yapılması amaçlanıyor.
Hilal ve yıldız şeklindeki binaların etrafında kurgulanan yerleşke, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait idari binalar ile toplam 890 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.
Toplam 15 bin kişiye hizmet verecek yerleşkenin ana yapısı ortasında yer alan ve ortak kullanılacak hilal şeklindeki yapı içinde biri bin 680 kişi kapasiteli, ikisi 502 kişi kapasiteli, ikisi 251 kişi kapasiteli konferans salonları yer alacak.
Bu alanları daire formundaki 23 bin metrekarelik tören alanı çevreleyecek.