Peribacası faciasının yaşandığı alanda son durum. Öncesi ve sonrası görüntülendi

Kapadokya'da dün öğle saatlerinde acı bir olay yaşandı.

Nevşehir'in turizm merkezi Kapadokya'da Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişinde bir peribacası çöktü. Olayda Sakaryalı gazeteci Fatih Eray Tuna (31) ile eşi Begüm Çetinkaya Tuna (31) ve Fransız vatandaşı Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert (37) yaşamını yitirdi.

Fransız uyruklu Nael Mgattaf (8), babası Mhemed Mgattaf (38), kardeşi Isaac Ismael Mgattaf (3) ile Önder Demir (32) ve Gül Demir (29) ise yaralandı.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, aşırı yağış sonrası toprak kayması olduğunu ve kaya düşmesi sonrası peribacasının çöktüğünü bildirdi.

Arama kurtarma çalışmaları, kaya parçaları altında kimsenin kalmadığı anlaşılınca sonlandırıldı.