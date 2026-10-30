Peribacası faciasının yaşandığı alanda son durum. Öncesi ve sonrası görüntülendi
30.10.2026 08:32
Kapadokya'da çöken peribacası faciasının ardından bölgenin yeni ve eski drone görüntüleri ortaya çıktı. Dev kaya parçalarının kopmasıyla oluşan değişim dikkat çekti.
Kapadokya'da dün öğle saatlerinde acı bir olay yaşandı.
Nevşehir'in turizm merkezi Kapadokya'da Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişinde bir peribacası çöktü. Olayda Sakaryalı gazeteci Fatih Eray Tuna (31) ile eşi Begüm Çetinkaya Tuna (31) ve Fransız vatandaşı Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert (37) yaşamını yitirdi.
Fransız uyruklu Nael Mgattaf (8), babası Mhemed Mgattaf (38), kardeşi Isaac Ismael Mgattaf (3) ile Önder Demir (32) ve Gül Demir (29) ise yaralandı.
Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, aşırı yağış sonrası toprak kayması olduğunu ve kaya düşmesi sonrası peribacasının çöktüğünü bildirdi.
Arama kurtarma çalışmaları, kaya parçaları altında kimsenin kalmadığı anlaşılınca sonlandırıldı.
Yaşanan olayın ardından peribacasının önce ve sonrası görüntüleri ortaya çıktı.
Drone görüntüleri karşılaştırıldığında kaya düşmesinin meydana geldiği alandaki değişim gözler önüne serildi. Önceki görüntülerde bütünlüğünü koruyan oluşumların yer aldığı bölgede, olay sonrasında büyük kaya parçalarının çevreye yayıldığı ve zeminde geniş bir enkaz alanının oluştuğu görüldü.
GÜVENLİK SORUSU GÜNDEME GELDİ
Göreme Açık Hava Müzesi çevresinde yaşanan olay, bölgedeki doğal oluşumların korunması ve kaya yapılarının güvenliğinin önemini de gündeme getirdi.
Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin çalışmaları ve incelemeleri devam ediyor.
DÜŞME ANI KAMERADA
Peribacasında kopan kayaların düştüğü ana ait görüntüler de ortaya çıktı.
Görüntüler araç kamerasına yansırken peri bacalarından birinden kopan dev kaya kütlelerinin düşmesinin ardından büyük bir toz bulutu oluştuğu görüldü.
ACI AYRINTI
Kazanın ardından da acı ayrıntı ortaya çıkmıştı.
Kaya parçasının altında kalarak hayatını kaybeden Eray Tuna ve Begüm Tuna'nın 5 Temmuz'da evlendikleri öğrenilmişti.