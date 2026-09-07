"Pes" dedirten dolandırıcılık: Batan gemide kaybolan kardeşlerin ismini kullandılar
07.09.2026 09:42
Telefon dolandırıcıları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan Filo Jet isimli feribotta kaybolan Hataylı kardeşlerin adını kullanarak vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinden Mersin'deki Taşucu Limanı'na gittiği sırada alabora olarak batan Filo Jet isimli feribotta kaybolan yolcuları arama çalışmaları sürüyor.
Feribot faciasında kaybolanlar arasında Hataylı Demir kardeşler de yer alıyor. Ekipler, Mustafa Demir ile Mahmut Demir'i aramaya devam ediyor.
Demir ailesinin bekleyişi ise sürüyor.
Ağabey ve kardeşin acısıyla zor günler geçiren aile ikinci şoku Demir kardeşlerin isimlerinin dolandırıcılık amacıyla kullanılmasıyla yaşadı.
KAYIP KARDEŞLER ADINA IBAN PAYLAŞIYORLAR
Demir ailesi kardeşlerin ailelerinin yardıma muhtaç olduğu söylenerek IBAN paylaşan kimliği belirsiz şüphelilerin yardım topladığını iddia etti.
Kayıp kardeşlerin ağabeyi Halil Demir, yardım paylaşımlarına itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.
"DOLANDIRICILARA İTİBAR ETMEYİN"
Dolandırıcıların, kardeşleri adına hesap numarası paylaşıp vatandaşları tuzağa düşürmeye çalıştığını söyleyen Halil Demir, "İnsanların iyi niyetini kötü amaçlı kullanıyorlar, böyle bir şeye gerek yok. Tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum, lütfen bu dolandırıcılara itibar etmeyin." ifadelerini kullandı.
Kayıp kardeşlerin isimlerinin kullanılarak yardım toplandığını anlatan İbrahim Demir ise "Biz daha cenazemizi almadık, dolandırıcılar insanlardan para topluyor. Kimse bunlara itibar etmesin." diye konuştu.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDA SON DURUM NE?
Girne'de batan feribotta kaybolanları arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.
Ekipler dün bir cansız bedene daha ulaştı. Ulaşılan cansız bedenin 55-60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu öğrenildi.
Ulaşılan cansız bedenle birlikte can kaybı sayısı 14'e yükseldi.
Kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.