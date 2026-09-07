"Pes" dedirten dolandırıcılık: Batan gemide kaybolan kardeşlerin ismini kullandılar

Dolandırıcıların, kardeşleri adına hesap numarası paylaşıp vatandaşları tuzağa düşürmeye çalıştığını söyleyen Halil Demir, "İnsanların iyi niyetini kötü amaçlı kullanıyorlar, böyle bir şeye gerek yok. Tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum, lütfen bu dolandırıcılara itibar etmeyin." ifadelerini kullandı.

Kayıp kardeşlerin isimlerinin kullanılarak yardım toplandığını anlatan İbrahim Demir ise "Biz daha cenazemizi almadık, dolandırıcılar insanlardan para topluyor. Kimse bunlara itibar etmesin." diye konuştu.