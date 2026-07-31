Pınar Damar cinayetinde Yargıtay kararını verdi
31.07.2026 10:33
İstanbul'da kayıp olarak aranırken ağaçlık alanda cesedi bulunan Pınar Damar’ı öldüren eniştesi Metin Aydın'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.
Bağcılar'da 18 Temmuz 2022 tarihinde hakkında kayıp başvurusu yapılan 32 yaşındaki Pınar Damar cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Eniştesi Metin Aydın tarafından önce cinsel saldırı sonra da boğularak öldürüldüğü belirlenen Damar davasında Yargıtay kararını açıkladı.
DAVA SÜRECİNDE NELER OLDU?
Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 21 Mart 2024'teki karar duruşmasında sanık Metin Aydın, nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, nitelikli cinsel saldırı suçundan ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, cezada indirim uygulamadı.
Yerel mahkemenin kararının ardından dosya istinaf incelemesi için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun bularak onadı.
Ardından dosya itiraz üzerine Yargıtay’a gönderildi.
"TASARLAMANIN KOŞULLARI YOK"
Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan ve dosya kapsamına göre yeterli olduğuna karar verdi.
Yüksek Mahkeme; anlaşılan delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin açıkça gösterildiği ve vicdani kanaatin dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eksik inceleme bulunmadığı belirtti.
Kararda, nitelikli kasten öldürme ve nitelikli cinsel saldırı eylemlerinin sanık tarafından gerçekleştirildiği, sanığın öldürme kararını ne zaman aldığının ve belli bir hazırlıkla eylemlerini gerçekleştirdiğinin kesin olarak saptanamadığı, oluşan şüpheli durumun sanık aleyhine yorumlanamayacağı, bu itibarla tasarlamanın koşullarının bulunmadığı, sanığın eylemlerine uyan suç vasıflarının doğru belirlendiği, haksız tahrik koşulları bulunmadığı, takdiri indirim mahkemenin takdir yetkisi kapsamında, yasal, yerinde ve yeterli gerekçelerle uygulanmadığı ifade edildi.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin kararında yapılan inceleme sonucunda hukuka aykırılık görülmediği belirtilerek temyiz istemlerinin esastan reddi ile hükümlerin onanmasına karar verildi.
AİLENİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Pınar Damar'ın ailesinin avukatı da kararın ardından açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onanan bu karar, yalnızca bir dosyanın kesinleşmesi değil; kadın cinayetleriyle mücadelede adalet duygusunu güçlendiren, kamu vicdanını rahatlatan önemli bir hukuki yaklaşımın da teyididir. Bu kararda adaletin sağlandığını hissettiren iki temel husus bulunmaktadır. İlki; ilk derece mahkemesinin sanık hakkında cezayı en ağır şekilde belirlemesi ve dosya kapsamı itibarıyla şartları oluşmadığı açık olmasına rağmen hiçbir indirim hükmünü uygulamamış olmasıdır. Mahkeme, ne haksız tahrik ne de takdiri indirim hükümlerine yer vermiş; kadına yönelik ağır şiddet ve kadın cinayetlerinde cezanın bireyselleştirilmesi kurumunun cezasızlığa dönüşmesine izin vermemiştir. Yargıtay’ın da bu değerlendirmeyi hukuka uygun bularak kararı onaması son derece önemlidir. İkinci ve belki de daha önemli husus ise, kadın cinayetleri davalarında sıklıkla karşılaştığımız mağduru suçlayıcı savunmalara itibar edilmemiş olmasıdır.
Yerel Mahkeme tarafından verilen ve Yargıtay tarafından onanan bu kararın, hem hukuk devleti ilkesine hem de toplumun adalet beklentisine uygun önemli bir karar olduğunu düşünüyoruz."
KATİL NE DEMİŞTİ?
Damar'ın kuzeniyle 7 yıldır birlikte yaşayan Aydın, "Pınar ile yaklaşık 5 yıldır bir birlikteliğimiz var. Eşim Nurgül, Pınar ile ilişkimi bilmiyordu ama iki defa mesajlarımızı yakalamıştı. Bizden şüpheleniyordu." iddiasında bulunmuştu.
Pınar'ın, Nurgül ile birlikte olmasını kıskandığını öne süren katil, "Olay günü sosyal medya hesabıma girdim. Pınar'ın Ahmet diye birini arkadaş olarak eklediğini fark ettim. Ahmet denen kişinin hesabına girdim. Pınar ile benim sürekli gittiğim kafeden paylaşım yapmıştı. İçime kuşku düştü. Ben de gidip mekâna baktım. Pınar'ı kıskanıyordum. Seviyordum. Kuşkularımda haklı çıktım samimi bir şekilde Ahmet ile birlikte alkol alıyorlardı." ifadelerini öne sürmüştü.
Aydın, savunmasına Pınar ile kıskançlık yüzünden kavga ettiklerini ve boğazını sıktığı itiraf etmişti.