Pınar Damar cinayetinde Yargıtay kararını verdi

Pınar Damar'ın ailesinin avukatı da kararın ardından açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onanan bu karar, yalnızca bir dosyanın kesinleşmesi değil; kadın cinayetleriyle mücadelede adalet duygusunu güçlendiren, kamu vicdanını rahatlatan önemli bir hukuki yaklaşımın da teyididir. Bu kararda adaletin sağlandığını hissettiren iki temel husus bulunmaktadır. İlki; ilk derece mahkemesinin sanık hakkında cezayı en ağır şekilde belirlemesi ve dosya kapsamı itibarıyla şartları oluşmadığı açık olmasına rağmen hiçbir indirim hükmünü uygulamamış olmasıdır. Mahkeme, ne haksız tahrik ne de takdiri indirim hükümlerine yer vermiş; kadına yönelik ağır şiddet ve kadın cinayetlerinde cezanın bireyselleştirilmesi kurumunun cezasızlığa dönüşmesine izin vermemiştir. Yargıtay’ın da bu değerlendirmeyi hukuka uygun bularak kararı onaması son derece önemlidir. İkinci ve belki de daha önemli husus ise, kadın cinayetleri davalarında sıklıkla karşılaştığımız mağduru suçlayıcı savunmalara itibar edilmemiş olmasıdır.

Yerel Mahkeme tarafından verilen ve Yargıtay tarafından onanan bu kararın, hem hukuk devleti ilkesine hem de toplumun adalet beklentisine uygun önemli bir karar olduğunu düşünüyoruz."