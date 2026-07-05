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Plan yapanlara kötü haber: Bugün denize girmek yasaklandı, İstanbul'dan üç ilçe de listede

05.07.2026 09:22

AA

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Türkiye'nin bazı kesimlerinde etkili olan hava şartları nedeniyle bazı şehirlerde ve ilçelerde denize girmek yasaklandı. Listede İstanbul'dan da üç ilçe var.

Plan yapanlara kötü haber: Bugün denize girmek yasaklandı, İstanbul'dan üç ilçe de listede
IHA

Türkiye'nin batı ve kuzey kesimlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle bazı şehirlerde bugün denize girmek yasaklandı.

ORDU 1
IHA

ORDU

Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün vatandaşların denize girmesine izin verilmeyecek. Valilikten yapılan açıklamada kararın yüksek dalga ve rip akıntısı nedeniyle alındığı bildirildi.

ZONGULDAK 2
IHA

ZONGULDAK

Zonguldak da denize girilmesine izin verilmeyen şehirler arasında yer alıyor. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bugün denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.

TEKİRDAĞ VE KOCAELİ'DE İKİ İLÇEDE YASAK VAR 3
IHA

TEKİRDAĞ VE KOCAELİ'DE İKİ İLÇEDE YASAK VAR

Tekirdağ'ın Saray ilçesi ile Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde de vatandaşların denize girmeleri yasaklandı. Her iki ilçedeki yasak kararı elverişsiz hava koşulları nedeniyle alındı.

İSTANBUL'DA ÜÇ İLÇEDE DENİZ YASAĞI 4
Anadolu Ajansı

İSTANBUL'DA ÜÇ İLÇEDE DENİZ YASAĞI

Denize girilmesi yasaklanan yerler arasında İstanbul'dan da iki ilçe var. İstanbul'un Beykoz, Sarıyer ve Arnavutköy ilçelerinde bugün denize girilmesine izin verilmeyecek.

 

Yasak kapsamında bugün Sarıyer'de bulunan Kısırkaya Halk Plajı'na girişler de kapatıldı. Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda vatandaşların yasak kararına uymaları istendi.

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