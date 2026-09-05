Polis, eşini yolda bırakan adama bulaşık yıkama cezası verdi
05.09.2026 12:21
Son Güncelleme: 05.09.2026 12:21
Trafik polisi, yolcu kapasitesini aştığı kamyonetle uygulamaya yakalanmamak için eşini araçtan indiren sürücüye bulaşık yıkama cezası verdi.
POLİS, YOLDA BIRAKILAN KADINI EKİP ARACIYLA ALDI
Burdur’un Çavdır ilçesinde yaşayan Ünal Oral (58), ailesiyle Korkuteli’ndeki güreşlere giderken trafik uygulamasını görünce, yolcu kapasitesini aştığı kamyonetinde ceza almamak için eşi Vesile Oral’ı (52) yol kenarında indirdi.
Korkuteli-Çavdır kara yolunda uygulama yapan trafik polisi Oğuzhan Yüceer, yaklaşık 500 metre geride araçtan bir kişinin indirildiğini fark etti.
Kamyoneti durduran Yüceer, “Sen burada bekleyeceksin, ben gidip anamı alıp geleceğim” diyerek ekip aracıyla Vesile Oral’ın yanına gitti ve kadını uygulama noktasına getirdi.
EŞİNİ SICAKTA YÜRÜTTÜ, BULAŞIK CEZASI KESİLDİ
Sürücüye trafik cezası yazmayan Yüceer, eşini sıcakta yürüttüğü gerekçesiyle esprili bir ceza verdi. Polis memuru, “Bugün akşam bulaşıkları sen yıkayacaksın. Bulaşık olmasa bile toplamaya yardım edeceksin” dedi.
O anların sosyal medyada yayılması üzerine polis memuru ile çift yaşananları anlattı.
"AĞIR BİR CEZA OLDU, BAŞKA BİR CEZA VERSİN"
Ünal Oral, aracın 2 kişilik olmasına rağmen 3-4 kişi bindiklerini belirterek, polisi görünce eşini indirdiğini söyledi. Verilen cezaya ilişkin Oral, “Maddi cezadan ziyade ağır bir ceza vermiş oldu. Kendisinden bu cezayı affetmesini istiyorum. Başka bir ceza versin” dedi.
"AMAÇ CEZA YAZMAK DEĞİL VATANDAŞLARI KORUMAK"
Polis memuru Yüceer ise kadını sıcakta yürürken görünce gidip aldığını belirterek, amaçlarının ceza yazmak değil, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi.