Polis, eşini yolda bırakan adama bulaşık yıkama cezası verdi

Ünal Oral, aracın 2 kişilik olmasına rağmen 3-4 kişi bindiklerini belirterek, polisi görünce eşini indirdiğini söyledi. Verilen cezaya ilişkin Oral, “Maddi cezadan ziyade ağır bir ceza vermiş oldu. Kendisinden bu cezayı affetmesini istiyorum. Başka bir ceza versin” dedi.