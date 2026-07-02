Polise gidip şikayetçi oldu, bir gün sonra dehşeti yaşadı: Yaralı haldeyken anlatmasın diye ağzını kapattılar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın ardından Okan Güler ve birlikte hareket ettikleri iddia edilen iki kişi hakkında hazırladığı iddianameyi tamamladı.

Sanıklardan Okan Güler hakkında kasten öldürme teşebbüs suçunun tasarlayarak işlenmesi suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, iştirak halinde nitelikli ısrarlı takip suçundan iki yıla kadar, silahla birden fazla kişi tarafından birlikte eşe karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan yedi yıla kadar, silahlı yağma suçundan 15 yıla kadar, eşe karşı basit yaralama suçundan bir yıla kadar, birlikte silahlı yağma suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianame Atılım Ekren hakkında eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis, cebir ve hile ile silahla birden fazla kişi tarafından birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna iştirakten yedi yıla kadar hapis ve iştirak halinde ısrarlı takip suçundan iki yıla kadar hapis, Emine Acar Ekren hakkında ise eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçuna iştirak suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.