Polise gidip şikayetçi oldu, bir gün sonra dehşeti yaşadı: Yaralı haldeyken anlatmasın diye ağzını kapattılar
02.07.2026 11:11
İzmir'de bir binanın dördüncü katından düşüp ağır yaralanan A.G.'yi ittiği iddiasıyla yargılanan iki şüpheli için istenen cezalar belli oldu. İddianamede korkunç olay ayrıntılarıyla anlatıldı.
İzmir'de bir kadını balkondan attığı ileri sürülen eşi ve iki arkadaşı için istenen cezalar belli oldu.
Hazırlanan iddianamede olayın yaşandığı ana ilişkin korkunç ayrıntılar yer aldı.
Olay, 11 Mart'ta saat 08.00 sıralarında, Karabağlar ilçesi Bahçelievler Mahallesi 509/6 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. A.G., bir apartmanın dördüncü kat balkonundan düşüp ağır yaralandı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.G., tedaviye alındı.
Tedavisinin ardından taburcu edilen A.G.'nin, eşinden şiddet gördüğü, bu nedenle şikayetçi olduğu, boşanma aşamasında oldukları, bir süre önce de babasının evine döndüğü belirtildi.
Çiftin daha önce defalarca polise başvurduğu, bu nedenle sekiz yaşındaki kızlarının da geçici süre ile devlet korumasına alındığı belirtildi.
"PLAN YAPIP BALKONDAN ATTILAR" İDDİASI
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, A.G.'nin eşi tarafından balkondan atıldığı belirlendi.
İddiaya göre, Okan Güler, eşine ulaşabilmek için arkadaşlarıyla plan yaptı. Otomobille kaçırılan A.G., götürüldüğü evin dördüncü kat balkonundan eşi tarafından itildi.
Soruşturmada Okan Güler ile olayda birlikte hareket ettikleri iddia edilen Atılım Ekren ve Emine Acar Ekren gözaltına alınıp tutuklandı.
İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın ardından Okan Güler ve birlikte hareket ettikleri iddia edilen iki kişi hakkında hazırladığı iddianameyi tamamladı.
Sanıklardan Okan Güler hakkında kasten öldürme teşebbüs suçunun tasarlayarak işlenmesi suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, iştirak halinde nitelikli ısrarlı takip suçundan iki yıla kadar, silahla birden fazla kişi tarafından birlikte eşe karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan yedi yıla kadar, silahlı yağma suçundan 15 yıla kadar, eşe karşı basit yaralama suçundan bir yıla kadar, birlikte silahlı yağma suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İddianame Atılım Ekren hakkında eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis, cebir ve hile ile silahla birden fazla kişi tarafından birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna iştirakten yedi yıla kadar hapis ve iştirak halinde ısrarlı takip suçundan iki yıla kadar hapis, Emine Acar Ekren hakkında ise eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçuna iştirak suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ
İddianameye olayın ayrıntılarına da yer verildi.
A.G.'nin olaydan bir gün önce kendisini tehdit eden boşanma aşamasındaki Okan Güler'den şikayetçi olduğu belirtildi.
Bunun üzerine Okan Güler'in polis merkezine ifadeye çağrıldığı kaydedildi. Aynı gün A.G.'nin sivil polis otosuyla evine götürülmesi sırasında, Okan Güler'in aracı takip ettiği, polisin durumu fark etmesi üzerine şüphelinin takibi bıraktığı da iddianameye girdi.
Bir gün sonra, 11 Mart'ta A.G.'nin ortak arkadaşları Atılım Ekren ile buluşup çocuğunun Çocuk Esirgeme Kurumu yurdundaki durumunu öğrenmek için birlikte polis merkezine gittikleri, dönüşte ise yanlarına yanaşan taksiden inen Okan Güler'in geldiği kaydedildi.
Okan Güler'in taksiden inip, A.G. ve Ekren'in içinde bulunduğu otomobile geçtiği de belirtildi.
ŞİDDET OTOMOBİLDE BAŞLADI
Ardından Okan Güler'in, başına yumruk atarak darbettiği A.G.'nin biber gazı sıkarak kendisini koruma çalıştığı ancak elinden alındığına da iddianamede dikkat çekildi.
A.G.'nin saçının çekilmesi ve darbedilmesi, yardım çağrılarının ise karşılıksız kalması da iddianamede yer aldı.
Belinden tabanca çıkaran Okan Güler'in, A.G.'nin içinde cep telefonu, 15 çeyrek altın, 7 bin TL, kimlik kartı, ehliyet, kredi kartının bulunduğu çantayı zorla aldığı da iddianameye girdi.
Bu sırada Okan Güler'in, A.G.'nin üstünde başka bir telefon olup olmadığını da kontrol ettiği detayına da yer verildi. Kadının yardım istediği, polise gitmesini talep ettiği ancak bu isteğini karşılıksız bırakan araç sürücüsü Atılım Ekren'in evine götürüldüğü vurgulandı.
Eve girdiklerinde saatin 07.30 sıraları olduğu, evde Ekren'in eşi Emine Acar Ekren'in de bulunduğu, Okan Güler'in burada da boşanma aşamasındaki eşine yumruklu şiddetinin sürdüğü belirtildi. A.G.'nin , Emine Acar Ekren'den de yardım istemesine karşın talebinin karşılıksız kaldığı da yine iddianameye girdi.
YARALI HALDEYKEN AĞZINI KAPATMIŞLAR
Evde bir süre dövülen A.G.'nin, balkonda Ekren ile sigara içen Okan Güler'in yanına gelip, kendisinin de sigara içmek istediğini söyleyerek, "İmdat" diye bağırması üzerine her iki omzundan Okan tarafından itildiği ve dördüncü kattan aşağıdaki taksinin üzerine düştüğü kaydedildi.
Çevredekilerin, yaralanan A.G.'nin yanına koştuğu, Ekren ve Okan Güler'in de aşağıya indiği, yardıma gelen bir kişinin olayın nasıl olduğunu sorduğu belirtildi. Ancak, Ekren'in yaralı kadının ağzını kapatarak, olayı anlatmaması için konuşmasını engellediğine dikkat çekildi.
Bunun yanında tekrar daireye çıkan Okan'ın, A.G.'nin kredi kartını alıp cebine koyduğu da iddianameye girdi.