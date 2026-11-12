Portekizli televizyon yıldızı Bodrum'da cinayetten tutuklandı
12.11.2026 12:58
Son Güncelleme: 12.11.2026 13:02
Bodrum'da 17 yaşındaki bir gencin öldüğü kavgayla ilgili tutuklanan yat kaptanının, ABD'de yayınlanan bir reality şov programında dört sezon boyunca yer aldığı ortaya çıktı.
ABD'de yayınlanan bir reality şov programının yıldızı, Bodrum'da tutuklandı.
Olay, 7 Kasım'da saat 20.00 sıralarında, Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki işletmede meydana geldi.
Alkollü oldukları öne sürülen Portekiz uyruklu Joao Grant Franco ile kardeşi Carlos Campbell Franco, henüz bilinmeyen nedenle işletmede küfretmeye başladı.
BAŞINI SERT ZEMİNE ÇARPARAK ÖLDÜ
İşletmeciler Muhammet K. ve E.K. ile şüpheliler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü.
Kavgada 4 kişi yaralandı.
Başını sert zemine çarpıp yaralanan Muhammet K., kaldırıldığı hastanede 9 Kasım'da yaşamını yitirdi.
REALITY ŞOV YILDIZI ÇIKTI
Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kavganın ardından Joao Grant Franco ile kardeşi Carlos Campbell Franco, Y.A. ve F.A. gözaltına alındı.
Joao Grant Franco ile kardeşi Carlos Campbell Franco tutuklandı, Y.A. ile F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden Joao Grant Franco'nun, ABD'de yayınlanan Below Deck adlı reality şov programında yer aldığı ortaya çıktı.
1 Temmuz 2013'te yayın hayatına başlayan programda Franco'nun dört sezon boyunca kıdemli güverte görevlisi, güverte reisi ve ikinci kaptan olarak çalıştığı belirtildi.
İFADESİNDE NELER SÖYLEDİ?
Özel yatlarda kaptanlık yaptığını ifade eden Franco, emniyetteki ifadesinde suçsuz olduğunu ve kendilerinin saldırıya uğradığını ileri sürdü.
Kardeşi Carlos Campbell Franco da ifadesinde kendisini korumak amacıyla karşılık verdiğini savundu.
Ağabeyinin Muhammet K.'ye vurmadığını öne süren Carlos Franco, Muhammet K.'nin dengesini kaybedip düşmüş olabileceğini iddia etti.