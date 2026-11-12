Portekizli televizyon yıldızı Bodrum'da cinayetten tutuklandı

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kavganın ardından Joao Grant Franco ile kardeşi Carlos Campbell Franco, Y.A. ve F.A. gözaltına alındı.

Joao Grant Franco ile kardeşi Carlos Campbell Franco tutuklandı, Y.A. ile F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden Joao Grant Franco'nun, ABD'de yayınlanan Below Deck adlı reality şov programında yer aldığı ortaya çıktı.

1 Temmuz 2013'te yayın hayatına başlayan programda Franco'nun dört sezon boyunca kıdemli güverte görevlisi, güverte reisi ve ikinci kaptan olarak çalıştığı belirtildi.