Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yılı. İstanbul Boğazı'nda 15 gemiyle geçit töreni
27.09.2026 11:31
Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yılı kapsamında İstanbul Boğazı'nda 15 gemiyle geçit töreni yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından "Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü" kapsamında düzenlenen programda, 9 gemi ile 9 liman ziyareti ve 15 gemi ile İstanbul Boğazı'nda geçit töreni yapıldı.
BAKAN GÜLER, PREVEZE DENİZ ZAFERİ'NİN 488'İNCİ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Yaşar Güler, Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki personeli kabulünde konuştu.
Güler, Türk denizcilik tarihinin en parlak sayfalarından biri olan Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü vesilesiyle silah ve mesai arkadaşlarını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.
"PREVEZE, CESARETİN, DENİZCİLİK DEHASININ, DİSİPLİNİN VE KARARLILIĞIN ZAFERİDİR"
Mavi Vatan'ın güvenliği için fedakarca görev yapan bütün kahraman bahriyelilerin bu özel gününü yürekten kutladığını ifade eden Güler, "Çaka Bey'in attığı kutlu temeller üzerinde gelişen Türk denizcilik geleneği, yüzyıllar boyunca yetişen büyük denizcilerimiz ve güçlü donanmalarımızla daha da ileri taşınmıştır. Bu tarihi yürüyüşün en görkemli dönüm noktalarından biri ise hiç şüphesiz 27 Eylül 1538 tarihindeki Preveze Deniz Zaferi'dir." dedi.
Barbaros Hayreddin Paşa'nın, Haçlı donanmasına karşı kazandıkları bu büyük zaferle Türk deniz gücünün Akdeniz'deki üstünlüğünü bütün dünyaya kabul ettirdiğini vurgulayan Güler, şöyle devam etti:
“Preveze, cesaretin, denizcilik dehasının, disiplinin ve kararlılığın zaferidir. Bu büyük zaferin mirası Kıbrıs'ın fethinde Akdeniz'deki mücadelelerde ve diğer denizlerde yüzyıllarca dalgalanan şanlı sancağımızla birlikte nesilden nesile taşınmıştır. Bu köklü miras Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün denizciliğe verdiği önemle Cumhuriyet döneminde de kararlılıkla sürdürülmüş ve bizlere hem gurur duyacağımız bir tarih hem de geleceğe taşıyacağımız büyük bir sorumluluk yüklenmiştir.”
Bakan Güler, Deniz Kuvvetlerinin ulaştığı seviyeye baktıklarında güçlü bir donanmanın yanı sıra milli kararlılığın, mühendislik kabiliyetinin ve yıllar süren fedakarlığın ortaya çıkardığı büyük bir başarı tablosunu gördüklerini söyledi.
Gelinen noktada yerli ve milli savunma sanayinin sağladığı imkanlarla milli gemileri, milli denizaltıları, fırkateynleri, insansız deniz araçlarını ve ileri teknolojiye sahip sistemleri geliştirdiklerini, donanmanın imkan ve kabiliyetlerini daha da artırdıklarını ifade eden Güler, şunları kaydetti:
"Bu sayede Deniz Kuvvetlerimiz Mavi Vatanımızda ve dünyanın farklı denizlerinde görev yapabilen, etkinliği, caydırıcılığı ve harekat kabiliyeti yüksek seçkin bir deniz gücü olarak ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunmasında önemli sorumluluklar üstlenmektedir. Nitekim bu yüksek kapasitenin en somut göstergelerinden birini bu hafta icra ettiğimiz Denizkurdu-I 2026 Tatbikatı'nda ortaya koyduk.
"DONANMAMIZIN ETKİNLİĞİNİ HER GEÇEN GÜN DAHA DA ARTIRIYORUZ"
Yalnızca bu tatbikata iştirak eden unsurlarımızın sayısı ve niteliği modern silah ve sistemlerimizin teknolojik seviyesi ve personelimizin yüksek harekat kabiliyeti şanlı Türk donanmasının ulaştığı gücü ve dünyanın sayılı deniz kuvvetleri arasındaki seçkin konumunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu vesileyle Denizkurdu-I 2026 Tatbikatı'nı büyük bir başarıyla icra eden başta kahraman Deniz Kuvvetleri personelimiz olmak üzere tatbikata katılan tüm personelimizi sizlerin şahsında canıgönülden tebrik ediyorum."
Bakan Güler, Preveze'de yakılan meşalenin aradan geçen asırlara rağmen bugün de yollarını aydınlattığını belirterek, "Bizler de ecdadımızdan devraldığımız bu seçkin mirası yalnızca muhafaza etmekle yetinmiyor, çağın gereklerini bilim ve üstün teknolojiyle buluşturarak donanmamızın etkinliğini her geçen gün daha da artırıyoruz." dedi.
"Hedefimiz, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla denizlerdeki hak ve menfaatlerimizi her şart altında koruyabilen, caydırıcılığı yüksek, teknolojisini milli imkanlarla geliştiren, bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayan Deniz Kuvvetlerimizin gücüne güç katmaktır." diyen Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu anlayışla Preveze'nin ruhunu Mavi Vatan'ın ufkuyla, milli savunma sanayimizin kabiliyetlerini, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizle buluşturarak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Sizlerin fedakarlığı, disiplini, cesareti ve görev aşkı bu büyük yürüyüşün en önemli güvencesidir. Bu vesileyle Deniz Kuvvetlerimizin cesaret timsali fedakar personelinin her birini yürekten kutluyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken Deniz Kuvvetlerimizin ulaştığı bu mümtaz seviyeye gelmesinde emeği geçen, katkıda bulunan Çaka Bey'den Barbaros Hayreddin Paşa'ya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne kadarki bütün komutanlarımızı ve kahraman personelimizi şükran ve minnetle anıyorum.
Başta Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanımız olmak üzere siz değerli silah ve mesai arkadaşlarımın şahsında tüm seçkin personelimize üstün gayretleri fedakarlıkları ve başarılı hizmetleri için teşekkür ediyorum. Preveze Deniz Zaferimizin 488'inci yıl dönümünü ve Deniz Kuvvetleri Gününüzü bir kez daha en içten dileklerimle kutluyorum. Denizleriniz sakin, pruvanız neta ufkunuz ve bahtınız açık olsun."
TÜRK DENİZCİLİK TARİHİNİN GURURU PREVEZE DENİZ ZAFERİ
Akdeniz'de Osmanlı hakimiyetini kesin olarak belirleyen Preveze Deniz Savaşı, 27 Eylül 1538'de Osmanlı Devleti Kaptan-ı Deryası Barbaros Hayreddin Paşa liderliğindeki Osmanlı Donanması ile Cenevizli Amiral Andrea Doria komutasındaki müttefik Haçlı Donanması arasında meydana geldi.
Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı Donanması'nın Ege'deki bir dizi adayı Venediklilerden alması, Akdeniz'de ticari ve askeri çıkarları bulunan Avrupa devletlerini harekete geçirdi.
Osmanlı ilerlemesini durdurmak isteyen Avrupa; İspanya, Papalık ve Avusturya ittifakına Venedik, Portekiz, Malta ve Ceneviz'in de katılımıyla Amiral Doria kumandasında büyük bir Hıristiyan donanması oluşturdu.
Elindeki güçle, Osmanlılara ait Preveze Kalesi'ni kuşatan Amiral Doria, Türk donanmasının gelmesi üzerine Venedik egemenliğindeki Korfu'ya çekildi.
Bu süreçte Arta Körfezi'ne giren Osmanlı Donanması, her açıdan daha üstün olan Haçlı Donanması'nı açık denizde savaşmaya zorladı.
Osmanlı'nın "oyalama savaşı" vereceğini düşünen Andrea Doria, Barbaros Hayreddin Paşa'nın taktik dehası ve beklenmedik saldırıları karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.
GECE KARANLIĞINDA SAVAŞ ALANINDAN KAÇTI
Barbaros komutasındaki 122 gemili Osmanlı Donanması, 27 Eylül'de 262 gemiden oluşan Haçlı Donanması'na, Preveze açıklarında ustalıkla manevra yaparak taarruz etti.
Rüzgarla hareket eden yelkenli gemilerden kurulu Haçlı donanması da rüzgarın elverişliliğinden faydalanarak karşı saldırıya geçti ancak ilerleyen zamanda rüzgarın durması, donanmaya manevra kabiliyetini kaybettirdi.
Bu süreçte hem yelkenle hem de kürekle yol alabilen "çektiri" türü gemilerden oluşan Osmanlı Donanması, çok sayıda gemiyi batırarak Haçlı Donanması'na ağır kayıplar verdirdi.
Hezimete uğrayan Andrea Doria, gece karanlığından yararlanarak savaş alanından uzaklaştı.
TÜRK HAKİMİYETİ PEKİŞTİ
Preveze Kalesi önündeki açık sularda yapılan savaş, Osmanlı Donanması'nın zaferiyle sonuçlandı.
"Denizlere hakim olan cihana hakim olur" sözlerinin sahibi, denizler fatihi Barbaros'un kazandığı zafer, Akdeniz'deki Türk hakimiyetini tam anlamıyla pekiştirdi.
Barbaros Hayreddin Paşa'yı İstanbul'da coşkuyla karşılatan zafer, bütün Osmanlı'da şenliklerle kutlandı.
Zafer, bugün de büyük bir şeref ve gurur abidesi olarak Türk denizcilerine ışık tutmaya devam ediyor.
Zaferin kazanıldığı 27 Eylül, her yıl "Deniz Kuvvetleri Günü" olarak coşku ve heyecanla kutlanıyor.