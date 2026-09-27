Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yılı. İstanbul Boğazı'nda 15 gemiyle geçit töreni

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından "Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü" kapsamında düzenlenen programda, 9 gemi ile 9 liman ziyareti ve 15 gemi ile İstanbul Boğazı'nda geçit töreni yapıldı.

BAKAN GÜLER, PREVEZE DENİZ ZAFERİ'NİN 488'İNCİ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Yaşar Güler, Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki personeli kabulünde konuştu.

Güler, Türk denizcilik tarihinin en parlak sayfalarından biri olan Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü vesilesiyle silah ve mesai arkadaşlarını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

"PREVEZE, CESARETİN, DENİZCİLİK DEHASININ, DİSİPLİNİN VE KARARLILIĞIN ZAFERİDİR"

Mavi Vatan'ın güvenliği için fedakarca görev yapan bütün kahraman bahriyelilerin bu özel gününü yürekten kutladığını ifade eden Güler, "Çaka Bey'in attığı kutlu temeller üzerinde gelişen Türk denizcilik geleneği, yüzyıllar boyunca yetişen büyük denizcilerimiz ve güçlü donanmalarımızla daha da ileri taşınmıştır. Bu tarihi yürüyüşün en görkemli dönüm noktalarından biri ise hiç şüphesiz 27 Eylül 1538 tarihindeki Preveze Deniz Zaferi'dir." dedi.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın, Haçlı donanmasına karşı kazandıkları bu büyük zaferle Türk deniz gücünün Akdeniz'deki üstünlüğünü bütün dünyaya kabul ettirdiğini vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

“Preveze, cesaretin, denizcilik dehasının, disiplinin ve kararlılığın zaferidir. Bu büyük zaferin mirası Kıbrıs'ın fethinde Akdeniz'deki mücadelelerde ve diğer denizlerde yüzyıllarca dalgalanan şanlı sancağımızla birlikte nesilden nesile taşınmıştır. Bu köklü miras Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün denizciliğe verdiği önemle Cumhuriyet döneminde de kararlılıkla sürdürülmüş ve bizlere hem gurur duyacağımız bir tarih hem de geleceğe taşıyacağımız büyük bir sorumluluk yüklenmiştir.”