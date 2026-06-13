Prof. Dr. Naci Görür'den Gaziantep'teki deprem sonrası kritik uyarı

Prof. Dr. Osman Bektaş da bu depremin 6 Şubat 2023 depremleri sonrası süren "gecikmiş artçı depremler" kapsamında değerlendirilebileceğini söyledi. Bektaş, "Bu durum, Ölü Deniz Fay Zonu'nun gerilmelerini henüz tamamen boşaltmadığına işaret eden göstergelerden biri olabilir." ifadesini kullandı.