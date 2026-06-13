Prof. Dr. Naci Görür'den Gaziantep'teki deprem sonrası kritik uyarı. "Korkarım parçalanacak"
13.06.2026 10:11
Son Güncelleme: 13.06.2026 10:13
Gaziantep'te gece saatlerinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası uzmanlardan kritik uyarılar geldi. Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem levha sınırı ve kenarlarında. Korkarım, 6 Şubat Depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak." dedi.
Gaziantep'te dün gece saatlerinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan uyarılar gelmeye başladı.
Sarsıntının merkez üssü Nurdağı ilçesi olarak kaydedilmiş, derinliği 7.01 kilometre olarak açıklanmıştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını bildirmişti.
"KORKARIM LEVHA İÇLERİ PARÇALANACAK"
Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin ilk değerlendirmesini sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.
Sarsıntının yerini "Gaziantep, Kuzoluk - Nurdağı bölgeleri civarında, Amanos ile Ölüdeniz Fay Zonu segmanları arası" olarak tarif eden Görür, şunları kayda geçirdi:
"Deprem levha sınırı ve kenarlarında. Korkarım, 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak. Geçmiş olsun."
Prof. Dr. Osman Bektaş da bu depremin 6 Şubat 2023 depremleri sonrası süren "gecikmiş artçı depremler" kapsamında değerlendirilebileceğini söyledi. Bektaş, "Bu durum, Ölü Deniz Fay Zonu'nun gerilmelerini henüz tamamen boşaltmadığına işaret eden göstergelerden biri olabilir." ifadesini kullandı.