Profesörden akıl almaz iddialar: "Çocuğum şiddet görüyor" dedi, anne reddetti

Çocuğunun eski eşinin şimdiki eşi tarafından şiddet gördüğünü öne süren Çeri, "Annenin kocasının çocuğu zaman zaman dövdüğü, kulağını çektiği, bağırdığına dair psikolog raporları da var." ifadelerini kullandı.

Henüz yedi yaşındaki çocuğa ağır ilaçlar verildiğini ileri süren Çeri, "Oradaki psikiyatrist çocuğa iki tane çok ağır ilaç başlatmı. Biri antidepresan biri antipsikotik dediğimiz şizofreni ilacı. Bir çocuk şiddet altında, günden güne psikolojisi bozuldu." şeklinde konuştu.

Tüm iddialarının Litvanya'daki yetkililerin raporlarına dayandırdığını belirten baba, çocuğunun can güvenliğinden endişe ettiğini söyledi.