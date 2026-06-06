Profesörden akıl almaz iddialar: "Çocuğum şiddet görüyor" dedi, anne reddetti
06.06.2026 08:58
Çocuk psikiyatristi Prof. Dr. Veysi Çeri, yıllar önce boşandığı Litvanyalı eski eşiyle ilgili akıl almaz iddialarda bulundu. Anne ise iddiaları reddetti.
Çocuk psikiyatristi Prof. Dr. Veysi Çeri, yıllar önce boşandığı Litvanyalı eski eşi Monika Drauciunaite ile kadının şimdiki eşinin yedi yaşındaki çocuğuna şiddet uyguladığını iddia etti.
Prof. Dr. Çeri, eski eşi Drauciunaite ile 2017 yılında evlendi. Çiftin bir sene sonra çocukları dünyaya geldi. Çift, Litvanyalı kadının ülkesinde yaşamak istemesi üzerine boşandı.
Çocuğunun velayetini "Anne daha iyi bakar." diye düşünüp annesine bıraktığını ve anlaşmalı şekilde boşandıklarını anlatan Çeri, "Litvanya'ya taşındıktan sonra 'Çocuğa bakamıyorum. Kendimi öldüreceğim.' mesajları oldu." diye konuştu.
Bu süreçte kendisinin gözü önünde çocuğuna şiddet uygulanınca durumu yetkili mercilere taşıdığını iddia eden Çeri, daha sonra çocuğun velayetinin kendisine verildiğini söyledi.
"15 AY GEÇTİ, ÇOCUĞUMU GÖREMEDİM"
Prof. Dr. Çeri ve oğlu 2,5 yıl Türkiye'de yaşadı. Ancak mahkeme kararıyla yedi yaşındaki çocuk yeniden anneye verildi.
Baba duruma itiraz etti. Litvanya makamlarına yapılan itiraz sonuçsuz kaldı. Çeri, aradan geçen 15 aya rağmen çocuğunu göremediğini söyledi.
BABADAN ŞİDDET İDDİASI
Çocuğunun eski eşinin şimdiki eşi tarafından şiddet gördüğünü öne süren Çeri, "Annenin kocasının çocuğu zaman zaman dövdüğü, kulağını çektiği, bağırdığına dair psikolog raporları da var." ifadelerini kullandı.
Henüz yedi yaşındaki çocuğa ağır ilaçlar verildiğini ileri süren Çeri, "Oradaki psikiyatrist çocuğa iki tane çok ağır ilaç başlatmı. Biri antidepresan biri antipsikotik dediğimiz şizofreni ilacı. Bir çocuk şiddet altında, günden güne psikolojisi bozuldu." şeklinde konuştu.
Tüm iddialarının Litvanya'daki yetkililerin raporlarına dayandırdığını belirten baba, çocuğunun can güvenliğinden endişe ettiğini söyledi.
ANNEDEN İDDİALARA RET
Prof. Dr. Çeri'nin iddialarının odağındaki anne Monika Drauciunaite ise şiddet iddialarını reddetti.
"Benim çocuğum ne benim ne de kocam tarafından asla şiddet görmedi." diyen anne, "Bizimle çok mutlu hissediyor ve yaz tatiline çıkmamızı bekliyor. Birlikte gezip güzel vakit geçireceğiz." şeklinde konuştu.
"GÖRÜŞMELERİNE İZİN VERİLMİYOR"
Mahkeme kararıyla çocuğu ile babasını yan yana getiremediğini söyleyen anne, ilaç iddiasını da reddedip şunları kaydetti:
"Federal anlaşma gereği çocuğum babasıyla haftada üç kez görüntülü konuşuyor. Ancak mahkeme kararı gereği yan yana görüşmeleri yasak. Çocuğun güvenliği için görüşmelerine izi verilmiyor."