PTT'den "NATO Zirvesi"ne özel anma pulu ve ilk gün zarfı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 45 lira (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 90 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar, PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait internet adresinde satışa çıkarıldı.