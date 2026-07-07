PTT'den "NATO Zirvesi"ne özel anma pulu ve ilk gün zarfı
07.07.2026 09:22
PTT AŞ, "2026 NATO Zirvesi" konulu anma pulu ile ilk gün zarfını tedavüle sundu.
NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri olan 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bugün Ankara'da başladı.
PTT AŞ tarafından "2026 NATO Zirvesi"ne özel hazırlanan anma pulu ile ilk gün zarfı tedavüle sunulduğu açıklandı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 45 lira (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 90 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar, PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait internet adresinde satışa çıkarıldı.
Anılan filatelik ürünlerin satışıyla başkentteki PTT 4. Bölge Müdürlüğü Ulus PTT Müdürlüğünde "2026 NATO Zirvesi 07.07.2026 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.