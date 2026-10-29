Ramazan ayı başlangıcı 2027. Bu yıl Ramazan ayı ne zaman, hangi gün başlayacak?
29.10.2026 13:15
Son Güncelleme: 29.10.2026 13:18
Tüm İslam alemi için kutsal aylar arasında yer alan Ramazan ayının başlangıç tarihi merak ediliyor. Rahmet, bereket ve dua ayı olarak bilinen Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu.
2027 Ramazan ayı başlangıç tarihi, milyonlarca Müslüman tarafından merak edilen ve sorgulanan günler arasında yer almaya başladı. İlk oruçlarını tutmak için heyecanla bekleyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimini araştırıyor. Peki, 2027 Ramazan ayı ne zaman, hangi gün başlayacak?
2027 RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2027 dini günler takvimi sonrasında Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu.
Buna göre; Ramazan ayı bu yıl 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. Vatandaşlar ilk sahurlarına 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece kalkacak. Son iftar ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü yapılacak ve Ramazan ayı sona erecek.
RAMAZAN AYINDA NE YAPILIR?
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur:
“Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak kendisinde Kur’an indirilen aydır. Sizden bu aya yetişen, onda oruç tutsun. Kim hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık ister, zorluk istemez. O, sayıyı tamamlamanızı, size doğru yolu gösterdiği için, Allah’a tazim etmenizi ister. Umulur ki şükredersiniz.”(295)
RAMAZAN AYININ FAZİLETİ
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan ayının önemi şöyle anlatılıyor:
"Ramazan ayı, dinimizce yüce ve kutsal kabul edilmiş mübarek bir aydır. Kutsiyeti ve fazileti Kur’an ve sünnetle sabit olan Ramazan ayı zamanda on bir ayın sultanı olarak kabul edilmektedir.
Feyiz ve bereketlerle, af ve mağfiretlerle dolu olan sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın toplum hayatında yoğunluk kazandığı, ibadet hayatımızın zenginleştiği Ramazan ayı, peygamber efendimizin ifadesi ile “evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş” olan bir aydır.
Ramazan ayı, kalplerin dirildiği, gönüllerin aydınlanıp coştuğu, nefislerin kırıldığı, insani vasıfların tekrar hatırlandığı manevi yaşamı dolu olan bir aydır.
Bu anlamda Ramazan ayı Allah’ın biz müminlere sunduğu büyük bir ihsanı ve nimetidir.
Çünkü dini hayatımızda önemli bir yeri olan Ramazan ayını, diğer aylardan ayıran ve daha faziletli ve üstün kılan bir takım özellikler ve manevi güzellikler vardır."