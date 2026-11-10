Ramazan ayı başlangıcı ve bitiş tarihi 2027. Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak?
10.11.2026 12:22
On Bir Ayın Sultanı, rahmet, mağfiret ve dayanışma ayı olan Ramazan için geri sayım hız kazandı. İslam aleminde her yıl büyük bir heyecanla karşılanan oruç ayı öncesinde tarihler belli oldu.
2027 Ramazan ayı tarihi, ilk sahurun hangi gece yapılacağını ve ilk oruç hangi gün tutulacağını merak eden vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yayımlanan dini günler takvimi doğrultusunda 2027 Ramazan ayı tarihi belli oldu.
2027 RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2027 dini günler ve vakit hesaplama takvimi sonrasında, Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu.
Buna göre; 2027 Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 8 Mart Pazartesi günü arefe günüyle sona erecek.
2027 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Ramazan Bayramı idrak edilmeye başlayacak.
Buna göre; 2027 Ramazan ayı 9,10 ve 11 Mart tarihlerinde 3 gün idrak edilecek.
RAMAZAN HİLALİ NE ZAMAN GÖRÜLECEK?
Ramazan hilali, Şaban ayının 29. gününü 30. gününe bağlayan akşam Güneş battıktan sonra gökyüzünde genellikle batı ufkunda görülür.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2027 dini günler takvimi doğrultusunda, Ramazan hilalinin bu yıl 22 Ocak Cuma günü görülmesi bekleniyor.