2026 Ramazan imsakiyesi, yaklaşan ramazan ayı öncesinde milyonlarca Müslüman'ın gündeminde yer alıyor. Türkiye'nin farklı farklı şehirlerinde yaşayan ve ilk sahurlarına kalkmak için gün sayan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il Ramazan imsakiyesi 2026'yı araştırıyor. Peki, ilk sahur ve ilk oruç ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 2026 Ramazan imsakiyesi