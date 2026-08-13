Randevu vurgununda yeni ayrıntılar. "Vize garantili" randevu yalanına 500 bin lira kaptırmış

VFS Global Türkiye-Azerbaycan Bölge Direktörü Sertan Aslantürk de NTV'ye yaptığı açıklamalarda "Biz sadece vize ön başvuru merkeziyiz. Başvuru sahiplerinin evraklarını doğru bir şekilde toplarız. Yüz taramalarını ve parmak izlerini alırız. Daha sonra temsilciye göndeririz." dedi.

Aslantürk, pasaportların kendilerine geldiğinde ret ya da onay halini görmediklerini sözlerine ekledi.