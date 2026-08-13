Randevu vurgununda yeni ayrıntılar. "Vize garantili" randevu yalanına 500 bin lira kaptırmış
13.08.2026 08:34
Vize dolandırıcılığı soruşturmasında gözaltına alınan 49 şüphelinin sorguları devam ediyor. Bazı mağdurlardan vize çıkmasını sağlama vaadiyle 500 bin lira alındığı belirlendi. Haber: Baran Bila
Vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek botlar ve yazılımlar aracılığıyla haksız şekilde ele geçirdikleri vize randevularını vatandaşlara "vize garantili" vaadiyle satan şüphelilere yönelik soruşturma devam ediyor.
Jandarmanın İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir’de 63 adrese eş zamanlı operasyonda bot hesapların olduğu bilgisayarlar ve yazılım ele geçirildi.
Şüphelilerin konsoloslukların ve yetkili aracı kurumların vize randevu sistemini sabote ettiği belirlendi. Farklı hesaplarla randevu sistemini bloke eden zanlılar, randevuları "kesin garantili vize" adı altında bin euroya (yaklaşık 55 bin lira) kadar bedellerle sattıkları ortaya çıkmıştı.
500 BİN LİRA ÖDEMİŞ
Soruşturmaya ilişkin dikkat çeken ayrıntılar da ortaya çıktı.
Bir mağdurun farklı farklı tarihlerde şebekeye 500 bin lira ödediği tespit edildi.
Bir müşteriye ise 15 günlük randevu garantisi verildiği ancak aylarca bu vaadin gerçekleştirilmediği de ortaya çıktı.
Toplam vurgunun boyutu 918 milyon lira olduğu belirlendi.
AB ve Küresel Araştırmalar Derneği Kurucu Üyesi Can Baydarol, konuya ilişkin NTV'ye değerlendirmelerde bulundu.
Baydarol, "Randevu almak neden bu kadar zor halde geldiğini sorduğumuz zaman konsolosluk yetkilileri bize 'Bir sorun yok' diyorlardı. Sanırım gerçek ortaya çıktı." dedi.
Sadece turistik seyahatin söz konusu olmadığını dile getiren Baydarol, çok sayıda öğrenci, gazeteci, akademisyen ve TIR şoförü gibi meslek gruplarının bu şebekenin ağına düştüğünü dile getirdi.
"BİZ SADECE ÖN BAŞVURU MERKEZİYİZ"
VFS Global Türkiye-Azerbaycan Bölge Direktörü Sertan Aslantürk de NTV'ye yaptığı açıklamalarda "Biz sadece vize ön başvuru merkeziyiz. Başvuru sahiplerinin evraklarını doğru bir şekilde toplarız. Yüz taramalarını ve parmak izlerini alırız. Daha sonra temsilciye göndeririz." dedi.
Aslantürk, pasaportların kendilerine geldiğinde ret ya da onay halini görmediklerini sözlerine ekledi.
BU SÖYLEMLERE DİKKAT!
"Başvuru sahiplerine en hızlı zamanda vizeyi alırız. 10 gün içinde vizeyi alırız." gibi söylemlere dikkat çeken Aslantürk vatandaşları uyardı.
Başvuru sahiplerinin 6 ay öncesinden Schengen vizesine başvuru yapabildiklerini hatırlatan Aslantürk, "Bizim başvuru sahiplerine en büyük önerilerimizden biri doğru kanallardan hareket etmeleri. Bizim ve konsolosluğun internet sitelerinden doğru bilgileri almaları önemli." açıklamasında bulundu.
SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerde Ocak 2024-Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu şirket yapılanmalarına ait hesaplarda 2 milyar 841 milyon lirayı aşan para hareketi bulunduğu belirlendi.
Şüphelilerin 41 bini aşkın kişiden 918 milyon lira topladığı belirlendi.
Tahsilatların önemli bir bölümünün şirket ortakları ve çalışanlarının hesaplarına yönlendirildiği; yoğun nakit, kripto varlık ve kıymetli maden hareketleri bulunduğu da yapılan tespitler arasında yer aldı.
WHATSAPP YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma kapsamında bazı WhatsApp yazışmalarına da ulaşıldı. Bu yazışmalardan birinde sözde vize şirketi yetkilisinin 15 gün içinde randevu oluşturduklarına ilişkin vaadi yer alıyor.
Sözde danışman; asistan, randevu ücreti, yazılım sistemi ücreti ve başvuru formu gibi tüm belgeleri hazırlamak üzere 180 euro talep ediyor.
Yazışmada olası ret durumunda yüzde 100 garanti kapsamında ikinci başvuru gerçekleştirme vaadi dikkat çekiyor.
Bir başka yazışmada ise kendisine garanti verilmesine rağmen bir türlü randevu alamayan mağdurun mesajları yer alıyor.