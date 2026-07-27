Rapçi Blok3'e suikast hazırlığı iddiası. Yedi şüpheli tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz nisan ayında Beşiktaş'ta gerçekleşen kundaklama ile Beylikdüzü'ndeki kurşunlama olaylarının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda kundaklama olayının şüphelisi F.K. ile birlikte hareket eden altı kişinin Muğla'nın Bodrum ilçesinde olduğu belirlendi.