Rapçi Blok3'e suikast hazırlığı iddiası. Yedi şüpheli tutuklandı
27.07.2026 13:42
Son Güncelleme: 27.07.2026 14:00
Muğla'da "Şapkalılar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda yedi şüpheli tutuklandı. Zanlıların telefonlarında, Blok3 olarak tanınan rapçi Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığına ilişkin yazışmalar bulunduğu öne sürüldü.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz nisan ayında Beşiktaş'ta gerçekleşen kundaklama ile Beylikdüzü'ndeki kurşunlama olaylarının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda kundaklama olayının şüphelisi F.K. ile birlikte hareket eden altı kişinin Muğla'nın Bodrum ilçesinde olduğu belirlendi.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli gerçekleştirdiği operasyonda "Şapkalılar" olarak bilinen yeni nesil suç örgütü şüphelileri, kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dört ruhsatsız tabanca, altı şarjör ve 86 fişek ele geçirildi.
BLOK3'E SUİKAST DÜZENLEMEK İÇİN GRUP KURDUKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ
Operasyonun ardından şüphelilerin ele geçirilen telefonlarında yapılan incelemelerde dikkat çeken bulgulara ulaşıldı.
İncelemelerde şüphelilerin, çevrimiçi mesajlaşma uygulaması "Signal" üzerinden "Blok" isimli bir grup kurdukları ve bu grup üzerinden kamuoyunda “Blok3” olarak tanınan Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığında oldukları öne sürüldü.
YEDİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüphelilerin kendi aralarında planladıkları eylemi "Türkiye genelinde ses getirecek büyük bir olay" şeklinde nitelendirdikleri ve grupta Hakan Aydın'ın kaldığı otel ve kullandığı araçların fotoğraflarının yanı sıra otelin konumun paylaşıldığı iddia edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.K. ve altı şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.