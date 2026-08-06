Rapçi Keskin'e klipte silah kullanma gözaltısı
06.08.2026 14:45
Sosyal medyada "Keskin" adıyla tanınan rapçi Yüşa Keskin, klip çekiminde silah kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Samsun'da "Keskin" adıyla tanınan Yüşa Keskin'in klip çekiminde tüfek kullanıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.
Edinilen bilgiye göre, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir klipte tüfek kullanıldığına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında operasyon düzenledi.
Çalışmada rap müzik sanatçısı Rapci Keskin olarak tanınan Yüşa Keskin ile motosikleti kullanan Doğukan Urkapı, motosiklette elinde tüfek bulunan Doğuş Karagül ve klip çekimi için tüfeği temin ettiği öne sürülen Salihcan Özuygur gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Şüphelilerin, klip çekimlerinde tüfekle poz vererek suçu ve suçluyu övme ile genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını işledikleri iddiasıyla haklarında işlem başlatıldı.
Operasyonda bir tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan dört şüpheli, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.