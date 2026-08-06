Rapçi Keskin'e klipte silah kullanma gözaltısı

Edinilen bilgiye göre, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir klipte tüfek kullanıldığına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

Çalışmada rap müzik sanatçısı Rapci Keskin olarak tanınan Yüşa Keskin ile motosikleti kullanan Doğukan Urkapı, motosiklette elinde tüfek bulunan Doğuş Karagül ve klip çekimi için tüfeği temin ettiği öne sürülen Salihcan Özuygur gözaltına alındı.